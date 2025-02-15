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今天大幅回暖有陽光 明天冷氣團南下、北部顯著降溫

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
天氣趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

中央氣象署發布濃霧特報，清晨西半部地區及金門、馬祖；白天中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新北、苗栗至屏東地區已出現能見度不足200公尺的現象，桃園及新竹能見度亦較低。影響區域：基隆北海岸、新北市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣。

今天各地天氣大多會好轉，普遍都有陽光露臉機會。天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，過去幾天影響台灣的南方雲系，今天進一步減弱並遠離，各地水氣都會明顯減少。西半部普遍晴到多雲，留意早晚有低雲或霧影響能見度。東半部多雲為主，有陽光露臉機會，山區附近仍不排除偶爾會有零星降雨發生。

氣溫方面，天氣風險公司說，今天大幅回暖，白天高溫普遍回到24度以上，但竹苗地區由於雲量可能稍多，高溫較低一些，早晚期間氣溫仍比較偏涼，要留意日夜溫差。

明天凌晨有微弱鋒面掠過台灣附近，天氣風險公司表示，預估影響有限，白天起大陸冷氣團就會南下，並將帶來東北季風增強，迎風面水氣增多。北部白天有短暫雨機會，下午至晚間逐漸轉為多雲到晴天氣。東半部上午開始雲量漸增，轉陰雨天氣，雨勢會持續到夜間才逐漸緩和。中南部不受影響，維持晴到多雲。

天氣風險公司表示，這段時間冷空氣會持續南下移入，中南部地區氣溫不變，北部則要注意降溫情形，主要是白天高溫會顯著降低，留意今明兩天的溫差。

下周一冷氣團持續影響，水氣再度減少。天氣風險公司表示，各地又會是晴到多雲天氣，早晚期間要留意輻射冷卻可能帶來局部較低溫。下周二大氣環境相似，氣溫變化不大，但迎風面地區的水氣又會增多；北部、東半部再度轉多雲或陰，並有局部短暫雨。

天氣風險公司表示，下周中後期會回到比較像是秋冬季節的東北季風環境。北部、東半部雲多，有降雨機會。中南部大致穩定有陽光。下周後期可能再有較強冷空氣南下，降溫程度如何要再觀察。近期回暖的時間仍相當短暫，冬衣冬被還不能收。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 風險

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