9縣市濃霧特報 吳德榮：今晴朗暖和 明晚氣溫驟降迎冷氣團

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨西半部地區及金門、馬祖；白天中部以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，基隆、新北、苗栗、台中、彰化、雲林及南部地區已出現能見度不足200公尺的現象，桃園、新竹及嘉義能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨雲量少、西半部有局部霧，無回波、無降雨；平地的最低氣溫約在13至15度。今天短暫空檔，各地晴朗穩定、白天「暖如春」。北部13至28度、中部14至28度、南部15至29度、東部14至27度。

明晨至上午鋒面掠過北部海面，帶來輕微變化；吳德榮表示，北海岸、東北部雲量稍增，偶有局部短暫雨的機率。明天下午起至下周一各地轉晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；明入夜氣溫陡降，下周一早晚氣溫低，日夜溫差大。下周一清晨即有觸及大陸冷氣團標準的機率，部分平地的最低氣溫將降至10度以下。

他說，下周二、下周三仍受大陸冷氣團影響，北台灣偏冷、中南早晚冷，東側水氣略增，大台北、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲；要持續注意保暖。

下周三至下周四冷氣團漸減弱，氣溫回升。吳德榮表示，下周五另一鋒面掠過，大台北、東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣南下，氣溫漸降；下周六、下周日強冷空氣持續南下，比上波略強，但能否跨進強烈大陸冷氣團門檻還不一定，待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。