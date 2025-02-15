橘世代／【解開孝道枷鎖】關係導向的照顧 才能提升品質

多年研究華人孝道文化轉變的中央研究院民族學研究所研究員葉光輝表示，華人社會重視孝道，偏好在家庭養老，但台灣人口老化速度堪稱世界之最，加上近年婦女就業率提高，導致家庭照顧人力不足，都讓在家養老這件事變得困難。

於是重視孝道的台灣出現了「孝道外包」的照顧模式，聘請外籍看護照顧長輩，在減輕子女的照顧壓力前提下，仍能維持三代同堂的孝道理念。

葉光輝指出，「外包孝道」的關注點是減輕子女負擔，忽略高齡父母的實際需求和感受，可能導致照顧品質下降。他建議將外包孝道的概念調整為「孝道服務外購」，善用政府長照2.0及民間相關資源，將重點從責任轉包，調整到家庭成員間的資訊交換與溝通，知道如何利用外部資源，提升對長輩照顧需求的滿足。

這個轉變的重點是，家庭成員間有著穩定且溝通良好的關係，所有成員，包括被照顧的長輩、家人照顧者、聘僱照顧者，都積極參與，並就照顧關係的運作交換資訊、表達感受，共同努力提升每位成員的需求滿足。

這種不強調傳統孝道，轉為「關係導向」的照顧，在外購了多數的生活照護和醫療需求後，子女更能扮演情感交流、陪伴等情感性照顧的角色。