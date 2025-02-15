橘世代／【解開孝道枷鎖】一對一 有質感的陪伴

除了讓大人小孩、所有家人都期待的家族聚會，陳首至從好多年起，開始了一對一、跟父親或是母親單獨相約，可能是簡單的咖啡時光，或是短距離的小旅行。

陳首至說，家族聚會裡，為了照顧到每個成員，顧及大家性格及興趣的差異性，話題不是圍繞在正在求學的小孩子身上，就是閒聊無關自身的公眾事件。家族歡聚無法做到的深刻交流，他透過一對一的時光來補足。

在這段時間裡，不需要遷就其他人想法，可以更自由地述說自我、分享正在關注的事，甚至能夠無負擔地發發牢騷。幾年下來，他和父母親都展開了更綿長、更深刻的對話。

母親宋瑞菊有些調皮地回應，兒子將「有質感的陪伴」做得好有感，兩人的時光裡，她可以抱怨老公、念念女兒，同理，兒子和爸爸出遊時，也可以無顧忌地抱怨另一半。

在與父母單獨出門小旅行的時光裡，陳首至會請父母帶著他進入他們的青春歲月，例如在車上聽他們年輕時喜歡的音樂，去尋找他們曾揮霍青春的地方。他也會邀請父母進入他的世界，分享近期看的書、得到的新知，一起去看他感興趣的電影、品嘗他喜歡的食物。

對他來說，請父母「分享」他們的過去，「邀請」父母參與他的現在的過程中，創造出的情感和歡笑聲，建立起同志般的情誼，除了親子這層血緣關係之外，更像是忘年之交。