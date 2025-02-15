橘世代／【解開孝道枷鎖】拒孝道綁架 不再只是犧牲

弘道老人福利基金會連續廿九年舉辦「世代家庭孝親表揚」，幾乎見證這卅年來台灣社會關於「孝道」價值的轉變。執行長李若綺表示，弘道早期的孝親表揚以「三代同堂」作為主要評選標準，表揚與長輩同住時間越長、長輩年齡越高的家庭，鼓勵家庭成員同住。近年來轉向強調多元的「愛的行為」，以及良好的家庭關係，例如：善用科技與長輩互動、陪伴家人圓夢、鼓勵長輩參與社區活動，淡化「孝順」的道德意味，強調家庭關係與愛的行為。評選標準隨著社會價值轉變更趨多元包容，希望能夠促進社會對孝順的重新理解。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則觀察，「孝道」的概念在現代社會已經逐漸成為一種束縛，特別在照顧議題上，孝順往往被解讀為子女必須無條件地犧牲自己來照顧父母，忽略了照顧者本身的需求。這種觀念不僅造成照顧者的身心壓力，也導致家人間的關係緊張。她呼籲放下「孝道」的框架，以更平等、更尊重個人意願的方式來建立家人之間的關係，才能找到更符合現代社會需求的解決方案。