橘世代／【解開孝道枷鎖】愛的磨合 跟爸媽重建關係

今日主題 解開孝道枷鎖 「孝道」是維持華人家庭系統的重要價值，但如今，也可能是阻礙家人能深刻交流、彼此相愛的絆腳石。在親子關係持續延長的超高齡社會中，我們要如何重新詮釋「孝順」這件事。

陳家的春節假期在歡笑中結束，假期時他們玩了許多遊戲，猜謎、素描競賽、成語接龍、比手畫腳，又更認識了家人。已經念大學和高中的第三代依依不捨地問：「下次什麼時候見呢？」

其實陳家人很常相聚。八十二歲的陳森雄與七十三歲的宋瑞菊夫妻倆都已退休，住台北，他們有三個孩子，二女兒住加拿大、大女兒住新北市，最小的兒子陳首至則因工作移居花蓮。雖然分隔四地，有各自的家庭，但子女每兩、三天會跟兩老通電話，大女兒每周日回家和爸媽吃飯、陳首至每個月也至少回台北一次，除了家族聚餐，也帶爸媽台北近郊旅遊。

先經歷分離 助拉近距離

陳家的氛圍並不理所當然，也是長時間努力才換來的歡樂。

多年前年輕剛出社會的陳首至在媒體工作，工時長，幾乎都十二點才回家，爸爸總是板著臉：「這麼晚才回來。」他知道那是父親表達關心的方式，但是心裡不悅，「我是工作又不是去玩」的辯駁話又說不出口。

小時候被教育「孝順父母」的價值成了枷鎖，他不想忤逆父母，只好說服自己順從，保持和家人的距離來維繫表面上的關係，以免父親的愛成為他的傷害。「孝順」變成一種情緒勒索，親子住在一起，心卻漸行漸遠。

一直到他結婚、離家，和父母相處的時間短，反而回過頭來思考這段關係，想拉近和爸媽的距離。也是差不多那些年，在外婆的告別式上，他看見哭得像一個無助的孩子的母親，他不再被動接受這些傳統價值，開始主動創造家人的互動。

陳首至（右）一家三代雖分隔四地，仍常家族聚餐，還會一起旅遊。圖／陳首至提供

分享與邀請 緩解壓迫感

他精心規畫每個家人相聚時光，玩小遊戲讓三代彼此認識、期待相聚。

他將「上對下」、「給予和接受」的關係，漸漸轉化為人與人的分享和邀請的關係，以前說「明天父親節，爸爸我『帶』你去吃飯喔！」變成「明天父親節，爸爸你有空嗎？可不可以讓我陪你去吃個飯？」用「分享」和「邀請」打開交流的開關，少了緊張與壓迫感，良性的互動愈來愈頻繁。

他練習把實話說得溫暖。例如爸爸肌力不足時會說：「醫生說你做會比較好。」藉由他人的、專業的口，然後補充：「但不做也沒關係，你已經夠棒了。」而不再說：「你肌力不夠要做肌力運動！」

花時間經營 讓關係更好

重新建立和父母的良好關係，這些方法去哪裡尋找？陳首至起初也不知道，他的生命經驗裡，不懂的事就透過閱讀自學，他去圖書館及書店找書，但親子專家只教中年父母如何教養年幼子女，卻沒為熟齡父母和成年子女的相處給出建議，於是翻看「人際關係」的書，回到人與人的理解與尊重和父母相處。奇妙的是，人生的關係都是殊途同歸，他在改善與父母的關係上做的努力，同時也讓他和其他人的關係變好了。

有時候，陳爸陳媽的朋友會說他們的孩子很孝順，陳首至不這麼認為，他只是希望和在乎的人相處的時光快樂，創造美好回憶，說到底，其實也是一種自私，希望生命沒有遺憾。他坦承「一開始的確有些麻煩」，但世上美好的、珍貴的事物，的確都是需花時間的，創造新的關係就像穿上新的鞋，一開始或許會磨腳，「但是不要怕磨合，真正的困難天天都有，願意磨合，就會得到更好的關係」。