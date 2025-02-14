1場餐會中鏢！運動養生男不打疫苗…染流感送加護病房

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師黃仲儒說明，一名67歲退休男，上周染上流感，喘不過氣，急診住院八天才康復出院。圖／台中醫院提供
醫師黃仲儒說明，一名67歲退休男，上周染上流感，喘不過氣，急診住院八天才康復出院。圖／台中醫院提供

一名67歲退休公務員健行養生，深信運動增強抵抗力，堅不打疫苗，沒想到近日低溫，上周一場餐會後，染上流感還併發重症，住進加護病房，幸好及時就醫治療後出院，嚇到直說「以後會乖乖打疫苗！」

台中市衛生局宣布，台灣東洋藥品工業捐贈1000劑公益佐劑流感疫苗，今起在中央公園中台灣元宵燈會疫苗接種站，提供65歲以上長者流感疫苗接種服務，疫苗數量有限用罄為止。 另外，疾管署全國增購10萬劑公費流感疫苗，2月20日起也持續在燈會接種站提供11類高風險對象疫苗接種服務。

衛福部台中醫院胸腔內科醫師黃仲儒說，院內近兩周收治流感併發重症患者，都沒有接種流感疫苗，這名病患上周聚餐後返家高燒不退、全身痠痛，合併呼吸喘，送急診快篩確診A型流感，經救治穩定病情，住院八天後，康復出院。

這名退休公務員表示，大S事件後，家庭醫師勸他打疫苗，但他堅持運動可以養生不必打疫苗，沒想到一場餐會就中鏢！他為自己錯誤觀念跟醫師坦承錯誤，也跟照顧他的醫療團隊保證「以後我會乖乖打疫苗！」患者還說出院後要勸周邊好友「要打疫苗才能預防重症風險。」

黃仲儒說，大S事件後引爆流感疫苗搶打潮，疾管署2月12日採購10萬劑公費疫苗定調，預計下周開始針對65歲以上長者等11個免疫力較低下族群施打，希望讓需要接種疫苗的民眾都可以打到疫苗。

台中醫院提醒，符合這次公費流感疫苗民眾，不要再錯過機會，盡速前往指定醫療院所接種疫苗，保護自己也保護家人。

患者 流感疫苗 醫師

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