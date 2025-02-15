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健康你我他／送自己營養諮詢 改善慢性胃潰瘍
新年總想為自己訂定一些目標，我的健康目標，就從改善長年困擾的慢性胃潰瘍開始。我曾照兩次胃鏡，半年內看中醫超過20次，但只要聚餐吃太飽或吃甜食等刺激性食物，胃疾便復發，於是我送自己一份新年兼生日禮物─營養諮詢。
透過營養師分析健檢報告、衛教與討論，才知道我長期缺乏多種維生素、上班久坐，導致腸胃的消化、吸收功能無法有效運作，因此參照營養師建議的菜單吃飯，也搭配其他面向的健康計畫。
1.起床先空腹喝200至300毫升溫水，幫助腸胃蠕動，在睡前4小時喝足基礎需求水量。
2.將用餐時段排入工作行事曆，若遇時間衝突，試著用餐優先，彈性調整不急且人數少的會議。
3.每周2至3天腸胃調理瑜伽，在腦袋最放鬆的周六訓練核心肌耐力。
腸胃疾病根源得從飲食習慣、運動下手改善，只是「知道」容易，面對工作壓力與大量會議，加上對下廚、運動不感興趣，要「做到」很不容易。現在施行計畫一個多月後，腸道功能已逐漸恢復，胃酸控制則在進步中。2025年我要許願：實踐腸胃健康覺察，持續投注資源在自我照顧，靈巧如蛇地與身體共處。
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