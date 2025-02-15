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愛肝達人站／體檢過後，老婆突然變溫柔了？！

聯合報／ 許金川（台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

老王最近感到疲倦，於是去醫院做了體檢，想不到體檢之後，老婆突然變溫柔了，他喜憂參半，難道有什麼隱情？

通常另外一半會突然變溫柔，大部分的原因是出自善意，擔心自己的另一半怎麼了，當然，也有可能有司馬昭之心，那就另當別論了。

中年以上的人會疲倦有很多原因。傷風感冒會疲倦，但通常幾天會好。會疲倦通常是因為病毒在人體血液中繁殖時會產生一些化學物質，讓人感到疲倦。

如果是幾天就好的疲倦，通常不大要緊，但如伴有像大S那樣的高燒不退，人愈來愈不舒服，那就不對了，需要趕緊就醫。

一般的感冒較溫和，也許喉嚨痛、咳嗽、流鼻水，但通常幾天會好，但如果伴有發燒，高燒，甚至開始呼吸會喘，那就不對了，尤其年紀大的老年人更要緊急就醫。

在國外醫療的可近性沒有台灣方便，如果身邊又沒有熟識的醫療人員可以諮詢，可能就會延誤了治療的契機。好比你的車子平常有在哪裡保養，萬一哪一天在高速公路拋錨了，就知道找哪位師傅幫你處理一樣，因為他平常知道你車子的狀況，可以遠端就給你一個修理建議，才不會被拖吊車吊去不熟悉處，從頭摸索起，不僅浪費時間，可能也會多花了一大筆銀子。

疲倦固然表示人生病了，或工作太勞累了沒睡好，工作壓力太大了，但如果沒有以上原因，慢慢疲倦了，或突然疲倦了就有問題。

如果因疲倦而去體檢，報告出來老婆會擔憂，態度變溫柔，表情中又帶著幾分擔心，那可能真的有問題了，例如得了癌症或其他危及生命的病，或血糖控制不好…等等。

但如果老婆變很溫柔，臉色又一如平常，那可能真的無大礙，可能只是一場虛驚，只是她覺得有責任要多關心家庭的支柱，於是改變態度，開始溫柔起來。

但反過來說，健檢沒問題，也不代表沒問題。要看你做的體檢有沒有完整，例如健檢只有抽血，而抽血都正常，也不代表沒有癌症；胸部X光都正常，也不代表沒有肺癌；抽血正常，但沒做超音波，也不代表你沒有肝癌。因此找一個醫師好友，好好幫你看健檢報告有沒有做完整，才是正道。

老婆的態度轉變，當然可以作為參考，但記得幫你看健檢報告的醫師好友真的有真誠的笑容，才是你放心的保證。

健檢報告 老婆 醫師

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