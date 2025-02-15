院長講堂／羅東博愛醫院院長王文斌 與死神搶命33年

「交個醫師朋友吧！」羅東博愛醫院院長王文斌在宜蘭行醫33年，從第一線的急重症外科醫師到擔任院長，最深的感觸是「醫療始終圍繞人性。」王文斌是宜蘭急重症救護的開拓者，從死神手中搶下眾多患者的生命，也和不少患者成為朋友，近年他在當地積極推廣「生活型態醫學」，期望為宜蘭建立充滿人性的醫療環境。

王文斌自台大醫學系畢業後，即回到故鄉的林口長庚醫院任職。1991年，羅許基金會前董事長許文政考量宜蘭醫療重症資源稀缺，患者常要驅車駛過九彎十八拐的北宜公路到台北就醫，甚是危急，因而親自延攬33歲的他到宜蘭專任腦神經外科醫師。「原本以為只是個過客，沒想到一待就是30多年。」

從無到有 完善急重症救護

離開了分秒必爭的都市，來到慢活的宜蘭鄉村，急診室同樣的十萬火急。王文斌回憶，當時宜蘭不僅沒有腦神經外科醫師，連急重症救護都付之闕如，對如腦出血的急症來說，患者即使搭直升機到台北就醫，都會錯過搶救的黃金時間。他必須從無到有建立一套完整的急重症救護系統。

經過多年努力，2013年羅東博愛醫院通過認證，成為宜蘭第一家重度級急救責任醫院，也擴大成立重症醫學科，逐步完善救護體系，更多次擔負重大災難時緊急救護的責任醫院。

互動溫度 科技網路難取代

在宜蘭行醫33年，總有幾件事情縈繞著王文斌的心頭。15年前，一名患者從新竹到宜蘭、花蓮遊玩，車子即將上蘇花路廊時，突然頭痛欲裂、乃至失去意識，緊急就醫診斷為急性腦出血，經過搶救，終於甦醒復原。之後這名患者每年都從新竹到宜蘭「回診」，但已不是看病，單純是來敘舊，「當時他只是小學生，如今都已經念大學了」。

幾年前，一名女性患者工作中突然腦出血，也被送醫急救，狀況緊急甚至得取出頭骨手術，終於搶回寶貴的生命。不巧的是，患者快要結婚了，當她醒來第一個問題是問「醫師，我還能結婚嗎？」這也帶出所有重症患者心中的痛，生命要繼續走下去，有多難？她是不幸，也是幸運的，未婚夫沒有拋下她，選擇繼續陪伴、完成人生大事。

「醫療終究還是要回歸到人性」，王文斌認為，儘管科技愈來愈發達，醫療技術日新月異，許多人習慣上網「看病」，但人與人之間互動的溫度並不是科技或網路可以取代的。建議大家要交一個醫師朋友，遇到問題可以請教專業意見，比在網路上搜尋穩妥得多。

藍境醫療 從根源預防疾病

羅東博愛醫院這幾年力推「生活型態醫學」，王文斌解釋，這是從飲食、運動、睡眠、壓力釋放等生活種種，建立一套完整的健康促進體系。

歐美學界將適合健康促進的環境稱為「藍境」（blue zone），宜蘭的鄉村環境很適合發展為「藍境」，羅東博愛醫院便設立生活型態諮詢門診，同時走入社區、校園乃至企業，推廣健康的生活。

「我們要做宜蘭首屈一指的區域醫療中心。」王文斌說，目前醫院規畫將AI人工智慧導入護理體系，簡化繁重且複雜的工作，希望「生活型態醫學」能從根源預防疾病，減輕醫護壓力。近年也引進達文西機械手臂、癌症基因檢測等，因此有愈來愈多患者願意留在宜蘭就醫，揮別「看病就要到台北」的歲月。

不菸不酒 養生祕訣是簡單

談起養生，王文斌的祕訣是「簡單」，避免不了外食，就以簡單為主，遠離高油高熱量；沒時間運動，總會抽空踩飛輪；不菸、不酒，遠離不良嗜好，就是他的生活之道。

「遇到壓力很大的時候，我會抽空去練習場揮桿。」王文斌說，沉浸在揮桿的當下，能夠暫時拋開工作與生活上一切煩惱，專注於手上的長桿與眼中的白球，當他打完數百桿後大汗淋漓，壓力一掃而空。

王文斌。圖／羅許基金會羅東博愛醫院提供

王文斌

●年齡：67歲

●專長：各類腦部手術、腦瘤、腦出血手術、脊椎手術

●現職：羅許基金會首席副執行長、羅東博愛醫院院長、神經外科主治醫師

●學歷：台灣大學醫學系

●經歷：林口長庚醫院神經外科醫師

羅東博愛醫院神經外科主任及外科部主任

羅東博愛醫院副院長

給病人的一句話：與醫師交朋友。