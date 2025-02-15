道安6共識 擬推機車可駛2車道

交通部昨邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」。記者周湘芸／攝影 交通部昨邀六都交通局長，召開道路交安座談會，會中達成減少路側障礙物、路口行人安全設施改善等六共識，並推動機車至少可行駛二車道。

交通部長陳世凱表示，昨達成共識包括停止線與行穿線拉開距離二到三公尺、重要或易肇事路口納十八種情境改善、路口照明改善、路口行人安全設施改善、減少路側障礙物、人行道改善長度及校園周邊曁行車安全道路等。

至於有不少民眾反映希望取消機車兩段式左轉，陳世凱說，因每個路口狀況不太一樣，感受也不同，會請縣市檢視道路安全及運行效率，推動「道路至少留兩車道給機車」。

台北市政府交通局長謝銘鴻表示，少子化導致交通專業的畢業生減少，又或是轉往科技業、營造廠，若沒有人力，空有理想跟目標也做不來。地方都很認同此次六大共識，也很願意做，但因還要盤點、畫設、施作及刨除等希望交通部能協助爭取提升交通從業人員待遇。

新北市政府交通局長鍾鳴時說，此次會中針對道安數據呈現方面討論較久，雖然中央需要道安數據指標，但對地方來說，數字上上下下，交通部記者會的目的應該是向民眾說明即時性的資訊及未來調整方向，包括執法重點、工程面的調整，數據則是作為參考用。