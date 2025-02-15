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塞爆了 急診醫學會提3大改革

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
因應急診壅塞，急診醫學會昨提出三改革方式。示意圖／聯合報資料照片
因應急診壅塞，急診醫學會昨提出三改革方式。示意圖／聯合報資料照片

全台急診壅塞，衛福部日前召集國內醫學中心主管開會，最後將此次急診壅塞原因指向流感、腹瀉疫情，但遭第一線醫師打臉，衛福部次長林靜儀昨盤點急診問題，感嘆「醫學中心應該只接轉診，不該由病人自己想看誰就看誰」。因應急診壅塞，急診醫學會昨提出三改革方式。

林靜儀昨於臉書說明急診壅塞盤根錯節的原因，過去的她也曾希望醫學中心未經轉診患者，能降至占門診的一成，但立刻反對的是基層醫師，因總額不變，基層可能看愈多賠愈多。

林靜儀說，而醫學中心醫師採業績制，輕症全數轉至基層，收入恐受影響，因此需須逐漸調整給付，但健保現在是棵逐漸歪斜的樹「只能慢慢改，不可能硬掰」，目前能立即改善現況的是民眾改變觀念，輕症別往急診跑。

急診醫學會昨召開會議，向衛福部提出三大改革方向，包含建立急診緊急狀態預備金、上轉需獲上級醫院同意、推動急診護病比。急診醫學會榮譽理事陳維恭說，緊急預備金是於重大事件或緊急時刻啟用的經費，讓急診醫護在處理大量傷患時能獲得補貼金，願意在急難時投入急診。

再者是小醫院無法阻止患者往大醫院，未來上轉應取得上級醫院同意，自行上轉應由主管機關協助懲處；最後是急診也應推動護病比，提升照顧安全與品質。

林靜儀 醫學中心 醫師

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