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世台客聯新總會長邱榮光 宣示努力推動客家文化語言

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
世界台灣客家聯合會今舉辦第14屆總會長就職典禮。新任會長邱榮光為台灣廣告界名人，被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童。記者董俞佳／攝影
世界台灣客家聯合會今舉辦第14屆總會長就職典禮。新任會長邱榮光為台灣廣告界名人，被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童。記者董俞佳／攝影

世界台灣客家聯合會今舉辦第14屆總會長就職典禮。新任總會長邱榮光為台灣廣告界名人，被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童，邱榮光表示，必定努力推動客家母語，宣揚優秀的客家傳統文化，豐富台灣多元文化。

行政院副院長鄭麗君、客委會主委古秀妃等今天都到場，也有遠從美洲、南美洲、東南亞的客家社團代表回國出席，共同見證新任總會長的就職典禮。

台灣客家聯合會(簡稱世台客聯) 1997年7月27日五大洲團代表在美國德薩斯州達拉斯市集會成立。聯繫各地客家鄉親感情，辦理海外客家社團幹部回國參觀台灣客家文化建設，協助客委會辦理國際客家研討會活動等等。世台客聯總會長由台灣本地與世界五大洲的社團代表輪流擔任，第13屆總會長是美國加州舊金山的鍾振乾工程師，這屆由台灣本地的邱榮光出任。

世台客聯表示，邱榮光是台灣廣告界名人，出生於屏東縣內埔鄉，一般稱為六堆客家人，他年輕時到台北求學，未滿20歲即進入奧美廣告外商公司工作，在廣告業60年，歷經台灣媒體從政治高壓走向民主多元開放，也歷經媒體科技快速變化的時代，他被稱為「跨越媒體世代的領航者」，也被稱為「硬頸」的媒體老頑童，他曾得過傑出廣告人暨終身成就獎、傑出媒體代理經營人獎。

除了廣告事業以外，邱榮光另一項志業就是推廣客家文化，他擔任過六堆客家會會長、參與成立全球唯一的「客家扶輪社」，後來並擔任會長；幾年前受邀參加世界台灣客家聯合會，今年被推舉為第14屆總會長。

邱榮光說，接到這個職務，感覺千斤重擔，但必定努力實踐正面推動客家母語，宣揚優秀的客家傳統文化，豐富台灣多元文化，站在客家人也是台灣主人的立場和台灣各族群共同努力，參與台灣的民主建設。

鄭麗君表示，客家聯合會創會28年，凝聚海內外力量，也展現民間外交力。 政府在客家基本法基礎上，將持續推動客語計畫、支持客語發展、打造客食品牌，推廣客家流行音樂，帶動多元藝文創作。

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