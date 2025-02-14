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阻絕越南茶混充台灣茶 113年標示查核9成2合格

中央社／ 台北14日電

阻絕越南茶與台灣茶混裝後標為「台灣茶」，農業部農糧署今天表示，113年持續稽查，「市售茶品標示檢查」1157件，合格率92.2%；另外，「產地鑑別」501件，合格率99.79%。

農糧署發布資訊指出，為杜絕進口茶混充，確保買賣雙方交易品質，提升國產茶形象，113年持續辦理「國產茶稽查專案計畫」，其中「市售茶品標示檢查」計1157件，不合格90件，合格率92.2%。

針對上述不合格案件，農糧署指出，皆通知依「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項」及「農產品生產及驗證管理法」等相關規定限期改善，複查若沒改善可依「農產品生產及驗證管理法」開罰。

農糧署表示，還有「市售茶品產地鑑別」200件、「競賽茶產地鑑別」301件，合計501件，其中4件因技術及法定方法規定等因素無法判定外，僅市售茶品不合格1件，最後以合格496件、總鑑別件數497件計算，合格率為99.79%。

農糧署表示，查核發現境外茶，涉及刑事責任，除依「農產品生產及驗證管理法」裁處外，並移送台灣高等檢察署統籌偵辦，以嚇阻及防範進口茶混充或偽標國產茶。

農糧署統計，112年「市售茶品標示查核」也逾千件，合格率92.5%。「市售茶品產地鑑別」最後共鑑別180件，4件為境外茶，移送高檢署，合格率為97.8%；「競賽茶產地鑑別」實際執行285件，全合格。

農糧署表示，「產地鑑別」其實始於110年，當年「市售茶品產地鑑別」有1件境外茶，直至112年被判決緩刑4年、繳交國庫新台幣500萬元。

農糧署說明，為確保消費者辨識國產茶的權益，已於111年訂定公告「指定國產茶葉為應登錄溯源資訊之農產品及其應遵行事項 」，自112年起產製的國產茶，農產品經營者在流通、販賣前，應於茶葉產品包裝標示溯源農糧產品追溯條碼（QR Code）、產銷履歷或有機標章等。

產銷履歷 茶葉 農糧署

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