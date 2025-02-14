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骨科名醫吳明峯猝逝 過去曾84秒看1病人紀錄遭監委糾正

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞猝逝。記者郭韋綺／翻攝
高雄骨科名醫吳明峯因流感引發心肌梗塞猝逝。記者郭韋綺／翻攝

高雄骨科名醫吳明峯流感引發心肌梗塞，不幸病逝。他過往最有名事蹟，就是任職民生市立醫院骨科主任，曾創下84秒看1個病人，1年看診量逾60000人紀錄，超收病患、門診常開到深夜，遭監委提案糾正主管機關。

一位不具名資深護理師回憶，過去吳明峯在民生醫院擔任骨科醫師，經常從早上8點許看到深夜11點多，看診時間14、15個小時家常便飯，看診量也是全院最多，每診看診人數3、400人是常有的。

監院調查，當年吳明峯每診實際看診人數介於133到339人間，平均每診看診人數約223人，每個病患平均獲得看診時間1.4到3.7分鐘不等，最短1.4分鐘等於84秒，「椅子還沒坐熱就看完診了」。

當年監委認為這對醫師、病人是雙輸，提案糾正當時衛生署要求改進。不過吳明峯看診量常讓病患等上2、3小時，病人卻甘之如飴說「就喜歡吳醫師的親切」、「阮甘願等」。

椅子 衛生署 醫師

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