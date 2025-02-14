骨科名醫吳明峯猝逝 過去曾84秒看1病人紀錄遭監委糾正

雪白色的鮮奶油是甜點重要的靈魂材料，更是小朋友最喜愛吃的美食，而現在正是草莓盛產的季節，為了要推廣健康甜點製作，位於淡水的空服員手作甜點，日前舉辦小小甜點師DIY活動，讓小朋友化身成為甜點師，親自製作出冬季最受人歡迎的甜美草莓生乳卷，並且用嗅覺、味覺、聽覺、觸覺以及視覺五感體驗烘焙甜點的過程。

2025-02-14 20:52