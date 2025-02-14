櫻井弘二創作湖底之鬼 妻子鄭詠珊唸聊齋找靈感

台中國家歌劇院春季限定Arts NOVA節目，作曲家櫻井弘二創作音樂劇場「湖底之鬼」票房開紅盤。櫻井弘二妻子鄭詠珊表示，她唸聊齋誌異10餘故事後，櫻井弘二終於有創作感應。

在台灣發展30年的櫻井弘二曾幫歌手張雨生、張惠妹寫歌，2022年在衛武營國家藝術文化中心支持下創作「湖底之鬼」，與導演鄭詠珊聯手打造。

鄭詠珊今天接受中央社專訪表示，一開始決定要從「聊齋誌異」找故事當文本，但她唸了10餘故事，櫻井弘二都「沒感覺」，直到唸完「王六郎」，櫻井弘二立刻定案。

鄭詠珊說，故事大意講述漁夫老許於湖上邊飲酒邊釣魚，結識湖中水鬼王六郎，成為莫逆之交的故事，「這故事後面還有加料」，希望傳達珍惜與溫暖情感。

「湖底之鬼」細膩旋律交織動人情節，在衛武營首演反應熱烈，現場以「全黑」視覺與舞台設計給觀眾全新刺激，甚至要觀眾戴眼罩專注聽故事。鄭詠珊也介紹服裝暨造型設計林秉豪服裝也是全黑，「充滿層次，可以烘托劇情」，觀眾可在謝幕燈全亮時，細細品味。

Arts NOVA其他節目還包括狠劇場新作「自由遊戲—XR身體音樂計畫」，這是2023年高雄電影節首映「放開你的頭腦」系列新篇章，導演周東彥表示，要以心理遊戲讓觀眾戴上VR（虛擬實境）裝置，跟著舞者與音樂人一起跳。

新藝計畫「日夜顛倒的唐吉訶德」將以跨平台遊戲引擎Unity、互動設計與AI（人工智慧）生成技術揉合創作，透過表演者與影像共同演出，讓觀看視角在現實與想像空間中反覆切換，徜徉在以科技為幻想載體的世界，勇闖唐吉訶德騎士時代。

河床劇團XR（延展實境）作品屢在國際影展獲獎，這次與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化中心合作新作「之間」，透過XR技術探討生物複製在生與死、科技與道德間模糊狀態；每場僅開放10名觀眾，在歌劇院排練室特殊空間打造穿越現實、進入生命與意識神秘體驗。

布拉瑞揚舞團延續2023年「我‧我們」第一部曲概念，將從「手巧的人」前進到排灣族人生命旅程第二階段「智慧的腦」，再與金曲獎歌手阿爆與視覺藝術家磊勒丹．巴瓦瓦隆合作，透過多段雙人舞演繹人際間交往競合。Arts NOVA 節目3月到6月在歌劇院登場。