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參加心靈課程 心理師：認明證照、不適速找人討論

中央社／ 台北14日電

YouTuber影片剖析大型團體意識訓練（LGAT）引議論。諮商心理師公會全聯會提醒，參加這類「心靈成長」課程，務必查明是否為政府核可機構，若過程中感到不適，盡速找人討論。

YouTuber錫蘭日前發布一部名為「你的心靈不需要課程」的影片，揭露大型團體意識訓練可能涉及心理操控與財務風險，引發議論。

諮商心理師公會全國聯合會秘書長黃柔嘉告訴中央社記者，參加心靈成長等課程，可以對自己有更多的認識與了解，是非常好的，但專業助人倫理守則中提到，治療絕對不可以對案主有傷害性。

黃柔嘉說明，自我探索過程中，本來就可能發覺自己過去沒有發現、但其實感受並不好的經驗，但是如果影響睡眠、飲食，且開始有自我懷疑、自我貶低的狀況，就要適時向身邊的人傾訴。

以影片中提及，老師會當眾罵案主，甚至可能其他人一起罵的作法。黃柔嘉指出，可能造成個案自我懷疑、自我貶低等傷害，因為有時候語言的力量很難掌握，在彼此不了解的狀況下進行謾罵，罵的人可能會把和這個人無關的資訊，都一併灌進耳朵裡。

接收這樣大量負面的責罵，黃柔嘉說，接收的人就算原本沒有這樣的想法，也可能會開始自我懷疑，且這些念頭可能在心裡越滾越大，變成像雪球一樣。

至於如何預防傷害，黃柔嘉提醒，可透過衛生福利部醫事查詢系統（https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility），查詢授課人員是否持有合格國家執照，開課機構是否經過政府認證；就算都合格，如果參與後有覺得不舒服的感受，也可以和其他心理師或信任的親友討論，及時阻斷繼續受傷的狀況。

黃柔嘉表示，有時在討論過程中就會發現，其實不是自己的問題，而是課程內容有傷害性，因此若有任何不舒服的感受，千萬不要自己一個人默默承受，可以適時和身邊的人分享，由其他人客觀分析，是否真的適合這個課程，會是比較安全的作法。

影片 心理師 案主

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