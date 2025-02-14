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情人節浪漫破表 菲律賓情侶九族文化村櫻花樹下求婚

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國加州遊客到日月潭旅遊巧遇櫻花茶會，深度體驗台灣茶文化又慶祝情人節，覺得相當幸運。圖／九族文化村提供
美國加州遊客到日月潭旅遊巧遇櫻花茶會，深度體驗台灣茶文化又慶祝情人節，覺得相當幸運。圖／九族文化村提供

今天是2月14日情人節，九族櫻花祭首場茶會在台灣雪櫻樹下舉行，吸引許多遊客在櫻花樹下賞花品茗，國內外遊客感覺新鮮，一對菲律賓的情侶，男友更拿出戒指跪地求婚，女友在大家的祝福下感動落淚，為情人節畫下最浪漫的句點。

九族文化村櫻花茶會在魚池鄉公所和日月潭茶文化推廣協會協助下，25位茶師擺下茶席，沖泡魚池鄉特色紅茶「台茶18號紅玉」招待賞櫻遊客。魚池鄉長劉啟帆、縣議員石慶龍和各村村長，在茶師以「白色戀人」為主題，舉辦情人節進場儀式，大家互道「情人節快樂」並圈手跳舞。

茶席邀請音樂家鍾於叡演奏三味線，讓遊客享受賞櫻花、喝好茶、聽好歌並牽手跳舞的浪漫茶會，讓遊客相當驚喜，來自美國加州的外國遊客到日月潭旅遊，對能深度體驗南投茶文化和浪漫的情人節活動，直說好幸運。

一對菲律賓情侶，男友更把握機會，在台灣雪櫻、三味線音樂的襯托下，拿出戒指跪地求婚，女友意外又感動，流下幸福的眼淚，讓在場所有遊客也感受情人節的浪漫。鍾於叡直擊幸福瞬間，對自己成為這對戀人「幸福推手」與有榮焉，三人合照留念，為櫻花茶會留下浪漫溫馨的回憶。

九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
九族文化村首場櫻花茶會在台灣雪櫻樹下舉辦，又逢西洋情人節，相當浪漫。圖／九族文化村提供
菲律賓情侶在音樂家鍾於叡（中）彈奏三味線的音樂襯托下求婚成功，三人合影留念。圖／九族文化村提供
菲律賓情侶在音樂家鍾於叡（中）彈奏三味線的音樂襯托下求婚成功，三人合影留念。圖／九族文化村提供

情人節 櫻花 音樂

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