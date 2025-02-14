擴大碳盤查登錄 運輸業、服務業、旅館明年納管

為持續擴大與強化溫室氣體排放源排放量管理，環境部擴大應盤查登錄對象，日前預告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」草案，今進一步舉辦草案研商會議。

本次預告草案，將用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院、中小型製造業等列入管制，提升各行業別及製造業能源使用溫室氣體排放量的掌握度。環境部強調，新增公告對象僅進行溫室氣體盤查登錄作業，無須查驗，現階段也不納入碳費徵收對象。

草案公告對象包括：事業年用電量合計2000萬度以上，或者事業之單一場所年用電量1000萬度以上的資訊服務業、百貨公司業及購物中心、量販店業、鐵路運輸業、捷運運輸業、大專校院；事業之單一場所年用電量1000萬度以上的旅館業；直營及特約門市總數100家以上的電信業、連鎖便利商店業、超級市場業；營運車輛數200輛以上公共汽車、遊覽車及貨運業、經衛福部醫院評鑑評定為醫學中心者等。

今天與會的公路局代表、運輸業者問及，車輛數200輛的計算基準點為何？且部分車行採靠行模式，如何計算？環境部氣候變遷署署長蔡玲儀說，將以盤查的該年度資料為主，若該年度車輛數曾經達到200輛，即便後續車輛數有異動，仍須登錄，草案文字將再修正說明清楚。

蔡玲儀說，辦法公告後，符合公告條件對象，應於明年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登上傳到平台，完成登錄，現在會請目的事業主管機關、地方政府查核，了解用電資訊，若達到公告規模，但沒有盤查登錄，就會通知限期改善，屆期若未改善，將開罰10萬以上、100萬以下罰鍰。

此外，蔡玲儀說，預計今年6月底前推出服務業、運輸業等不同行業別的盤查指引，並且優化事業溫室氣體排放量資訊平台。