快訊

放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

獨／「影后」薛仕凌背叛謝盈萱明顯影射？ 于小惠首度回應了

三灣鄉苗19線因雨路基崩塌搶修 改單線雙向通行

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣三灣鄉苗19線5公里處因降雨出現路基崩塌，苗栗縣交通工務處今天指出，經廠商緊急進場暫時於裸露處膠質混凝土，目前此路段採單線雙向通行。

三灣鄉長李運光表示，苗19線道路為頭份市通往南庄獅頭山的替代道路，昨天清晨民眾通報頂寮村路段出現大範圍路基崩塌，影響車輛通行，公所緊急派員放置交通錐警示提醒用路人，今天由苗栗縣交通工務處指派廠商到場處理。

苗栗縣交工處指出，崩塌位置位於苗19線5k（公里）+750處，開口契約廠商今天前往緊急處理，完成邊坡及路基裸露處澆置混凝土、路面導水，並設置臨時護欄及夜間警示設備等。

交工處表示，後續將提報災後復建工程，因此路段目前採單線雙向通行，請民眾通行時，注意行車安全。

崩塌 災後 苗栗縣

延伸閱讀

入學管道有兩種！苗栗縣國中小下學年藝才班開始招生

苗栗南庄124線土石崩落 三灣鄉道路基崩塌

台61線西至洋厝路基改善 2/10起分向封閉

影／北大武開放28天 又因地震與山區降雨路基塌陷封閉至2/16

相關新聞

情人節浪漫破表 菲律賓情侶九族文化村櫻花樹下求婚

今天是2月14日情人節，九族櫻花祭首場茶會在台灣雪櫻樹下舉行，吸引許多遊客在櫻花樹下賞花品茗，國內外遊客感覺新鮮，一對菲...

新竹市矽膠製品廠火警 環境部晚間對苗栗頭份發出空汙警報

新竹市香山區南港街一家矽膠製品公司上午11點多發生火警意外，現場濃煙直竄天際，依氣象署顯示，風向為西北西風，香山區及苗栗...

獨／急診醫學會提出3大建議 拋急診護病比、緊急預備金

急診壅塞狀況難解，急診醫學會今召開會議提三大方向改革，包含建立急診緊急狀態預備金，及搭配相應作為，如給付護理師、健保住院...

「愛神」金星這兩天將是3年來最亮 錯過再等1年多

今天是西洋情人節，台北市立天文館預告古希臘神話中象徵愛與美之女神的金星，將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最...

藝人連俞涵書展演講遇聽眾癲癇發作 冷靜處理網大讚：人美心也美

演員連俞涵同時也涵蓋作家身份，上週六受邀出席台北國際書展「 小川糸的幸福時光 」講座，意外目擊聽眾癲癇發作倒地，事後她在社群平台上分享完整經歷，冷靜且細膩的應對方式也讓網友大大肯定了她的表現。

防氣爆醫院不該設美食街？ 專家：做好「這事」可避災

新光三越中港店氣爆案，釀4人死亡，初判是瓦斯氣爆釀災。有民眾在社群媒體發文，應禁止醫院設置美食街，或縮小規模，有需求者至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。