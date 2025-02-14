三灣鄉苗19線因雨路基崩塌搶修 改單線雙向通行

演員連俞涵同時也涵蓋作家身份，上週六受邀出席台北國際書展「 小川糸的幸福時光 」講座，意外目擊聽眾癲癇發作倒地，事後她在社群平台上分享完整經歷，冷靜且細膩的應對方式也讓網友大大肯定了她的表現。

2025-02-14 18:43