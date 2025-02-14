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「愛神」金星這兩天將是3年來最亮 錯過再等1年多

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
明亮的金星在水中映出倒影。圖／台北市立天文館提供
明亮的金星在水中映出倒影。圖／台北市立天文館提供

今天是西洋情人節，台北市立天文館預告古希臘神話中象徵愛與美之女神的金星，將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最高亮度-4.9等，在此前後一、兩周內都是其最耀眼的時段，日落後望向西方即可看見這顆「夜空明珠」。

天文館說，金星之所以能成為天空中僅次於太陽與月球的明亮天體，主因是它與地球的距離較近，加上其表面覆蓋能反射高達70%以上陽光的濃厚大氣層，使其在夜空中特別耀眼。

天文館表示，金星的視直徑及相位，與其和地球距離、太陽離角有關，最大亮度通常發生在與太陽離角最大的「大距」前後約1個月，此時若透過望遠鏡觀察，可看出金星相位如眉月狀。在沒有雲層的晴朗天氣，白天也有機會發現金星的身影；若在黑夜、無光害的環境下，金星的亮光甚至可對地面物體投射出微弱的影子。

天文館提到，金星將於2月17日、18日達到自2022年2月以來最高亮度-4.9等，下次要達到相同亮度是在2026年11月，不過前後兩次的金星都出現在大部分人們尚在睡夢中的破曉時分，只有這次是在情人節前後的黃昏天邊，彷彿是特別為普天下有情人獻上的深情祝福。

不只明亮金星，天文館也預告火星、木星與土星等肉眼可見的行星，將於2月中旬傍晚一齊出現，沿著黃道排列成優美的弧形，形成難得一見的「四大行星共舞」景象。天文館2月15日下午5時至晚間7時特別開放專業望遠鏡，歡迎民眾來欣賞最明亮美麗的金星。

2月中旬傍晚可見金星、火星、木星與土星同時陳列夜空，沿著黃道排成弧形。圖／台北市立天文館提供
2月中旬傍晚可見金星、火星、木星與土星同時陳列夜空，沿著黃道排成弧形。圖／台北市立天文館提供
金星將於2月17、18日達到3年來最高亮度-4.9等，傍晚見於西方天空。若以小型望遠鏡持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。圖／台北市立天文館提供
金星將於2月17、18日達到3年來最高亮度-4.9等，傍晚見於西方天空。若以小型望遠鏡持續觀察，可見金星大小、相位均有明顯變化。圖／台北市立天文館提供

天文館 希臘 情人節

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