急診擁塞難解 專家憂惡性循環：台大開10間急診仍會塞

年後全台急診擁塞，已釀成病人躺在急診室地上急救等亂象，衛福部日前急邀各界開會，把矛頭指向流感、腹瀉疫情，卻被第一線醫師打臉，衛福部次長林靜儀今在臉書指出，理論上醫學中心應該只接轉診，而不該由病人自己想掛號看誰就看誰。不過，醫界人士認為，讓病人在各級醫院急診「晃一遍」再至醫學中心看診，絕非最佳解方。

洪子仁表示，近年急診就醫總量已逐漸獲得控制，今年急診就診量與過去相差不大，但隨疫情、年齡老化，病人疾病嚴重度愈來愈嚴重，加上各科室病床床位不足，才會釀成急診塞床，病人在急診待了48小時都沒辦法住院，「急診只是轉院站，病人無法轉上各科別住院，把急診當住院，才是塞床原因。」

「病人轉診才能來醫學中心急診，不是最好辦法，車禍、急性腦中風、心肌梗塞等病人，難道要先去區域醫院晃一圈？」洪子仁表示，大型醫院急診應收治最緊急的一級、二級病人，這並無疑慮，近期拉肚子、流感症狀病人自己走進醫學中心，造成來診人數增加，但這類病人看完就走，不會留下住院，不是造成塞床的主因。

洪子仁表示，許多病人都想往台大醫院跑，該院情況較為特殊，「台大就算再開10間急診室，還是會爆滿」，反觀全國各家醫院，研判塞床嚴重程度與台大醫院相當者，不超過15家，問題是醫療量能分配，加上病床無法全開造成擁塞等，「是整體醫療現場現況導致，背後不是單一原因，必須從病床管理、護理人力、急診資源分配等共同考量。」

急診持續擁塞，也恐造成惡性循環。洪子仁表示，急診突發性爆量，一年當中總有幾次，這無法避免，根本問題是病床必須打開，收治更多病人，否則急診持續擁塞，年輕醫師疲於奔命，「燃燒殆盡」離開急診科，最終又會導致急診更塞，絕非病人之福。