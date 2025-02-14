錫蘭揭「心靈課程」黑幕！負責人是「張老師」合作對象 勞動部回應

YouTuber錫蘭日前發布長達2.3小時的影片「你的心靈不需要課程」，剖析大型團體意識訓練（LGAT）引發熱議，至今累積逾300萬次觀看。該團體負責人林昱成被踢爆是「張老師」基金會的合作對象，與勞動部也有合作。對此，勞動部今回應，已先於系統註記暫停派案給該評核委員。

錫蘭日前已向張老師基金會檢舉林昱成，並收到基金會的正式回函。張老師基金會表示，已啟動調查，將秉持嚴謹的態度收集資訊了解事件全貌。

由於林昱成與勞動部也有合作，勞動部今聲明，經查，林昱成為人才發展品質管理系統（Talent Quality-management System， TTQS）TTQS北區評核委員，勞動部已先於系統註記暫停派案給林昱成，待相關爭議查證後，再行評估是否續派案或續聘。