藝人連俞涵書展演講遇聽眾癲癇發作 冷靜處理網大讚：人美心也美

演員連俞涵同時也涵蓋作家身份，上週六受邀出席台北國際書展「 小川糸的幸福時光 」講座，意外目擊聽眾癲癇發作倒地，事後她在社群平台上分享完整經歷，冷靜且細膩的應對方式也讓網友大大肯定了她的表現。

事發當時連俞涵正在台上說話，突然有位聽眾全身僵硬的倒地且開始抽搐，當下她立刻起身前往關心，直覺判斷是癲癇後，便將患者側躺，並把臉上的眼鏡取下，「她嘴巴沒有緊閉，但上排牙齒碰著下唇有一些出血，我拿著衛生紙先墊住，一邊伸另一隻手護著她的頭，輕輕幫她按摩風池穴和天柱穴」。

約莫過了三分鐘，患者的抽搐及呼吸漸緩，護理人員也帶著輪椅趕到現場，連俞涵和其他人將患者送上輪椅後，便繼續進行原先的演說。事後，她在社群上分享這段經歷，對於旁人稱讚她的冷靜，連俞涵透露自己是回想到當初拍片的時候，看過太多一瞬間的事情，「回到生活，這些也只是自然的放電而已」。

台灣癲癇之友協會曾在官網上寫道，若遇到癲癇發作現場，應先將病人翻成側臥並保持呼吸通暢，並保護病人的頭部，移開四周的危險物品，切勿餵食、服藥或強行約束病人抖動的肢體，發作結束後也要等病人完全清醒再離開。

連俞涵當機立斷的處理方式讓許多網友們肯定她的表現，「很感謝妳，妳很冷靜，也幫助到了患者」、「以專業醫師的角度來看妳的處理方法，完全就是100分」，並大讚「天使般的存在，希望讀者平安」、「以前叫女神，現在要改稱菩薩」、「人美心也美」。