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急診被類流感患者塞住？急診醫曝實情 盼政府力量介入

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
急診醫師表示，急診塞床主要是因為住院病人變多，並非感冒、發燒等類流感患者。示意圖／聯合報資料照片
急診醫師表示，急診塞床主要是因為住院病人變多，並非感冒、發燒等類流感患者。示意圖／聯合報資料照片

急診壅塞難解，疾管署觀察類流感疫情呈下降趨勢，但塞床還卻尚未明顯好轉。急診榮譽理事陳維恭表示，急診壅塞指的是用「急診需要的床的患者，佔用非醫療區域，如走廊等」，但一般感冒、發燒的病人是要等待住院的病人，壅塞的是指住院病人變多；再者，壅塞是系統性的問題，醫院很難獨自解決。

衛福部面對急診壅塞提出民眾分級就醫等，更是請醫院自行協調院內，希望彈性調度，也認為壅塞因素跟諾羅、流感有關。立委陳昭姿在臉書痛批，衛福部次長林靜儀「站著說話不腰疼」，直接點名衛福部長邱泰源、次長林靜儀，別再坐在辦公室裡看報表說風涼話。真正的醫療現場，不在Excel、不在統計數字裡，而是在那些已經站到腿麻、熬夜輪班的護理師身上。

陳維恭說，「急診壅塞」是指等待住院病人變多，這些民眾佔用非醫療區域，並非一般感冒、發燒的患者，這類人並不需要住院。但是因為「壅塞」在賣場等地也會發生，恐怕外界會誤以為只是急診來診量很多，其實塞主要因為等待住院變多。

他強調，壅塞是系統性的問題，政府讓醫院、即止自己解決是事倍功半，政府應透過行政力量處理， 才可紓解緊急狀況。

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