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施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

防氣爆醫院不該設美食街？ 專家：做好「這事」可避災

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
新光三越昨氣爆釀4死意外。記者曾健祐／攝影
新光三越昨氣爆釀4死意外。記者曾健祐／攝影

新光三越中港店氣爆案，釀4人死亡，初判是瓦斯氣爆釀災。有民眾在社群媒體發文，應禁止醫院設置美食街，或縮小規模，有需求者至附近用餐即可。台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，台中氣爆對各界是一大提醒，醫院不必因噎廢食，但要做好「火源管理」，禁止明火、嚴管延長線使用等，確保就醫民眾安全。

洪子仁表示，醫院設置美食街，主因是方便陪病、探病家屬用餐，以新光醫院美食街為例，因使用瓦斯爐、明火是火災風險因子，故該院嚴格禁止餐廳使用明火，廚房只能使用電磁爐，「所以在新光醫院，不會看到瓦斯爐、大炒鍋。」

許多民眾質疑發文民眾，會讓醫師、病人無處可用餐。洪子仁表示，確實不必因為一次事故就關閉美食街，但醫療機構一定要做好把關，除透過火源管制，嚴禁明火使用以外，也要落實建築設置上的防火區劃，並定期實施院內消防演練；此外，使用延長線也是容易造成火災的因素，建議各院所必須做好管理，避免過度使用延長線，造成電線走火，引發憾事。

「醫院與商場、百貨公司不同，院內收治病人罹病、體弱，一旦發生災害，因移動能力受限，要逃生難顧比一般民眾還高，恐釀成更嚴重憾事。」洪子仁表示，要求醫院因噎廢食，取消美食街大可不必，但本次事件是對醫院管理人員一大提醒，應重新檢視院內美食街及消防設施配置，包括天花板落塵等也要多加留意，不放過各項細節，避免類似災難發生。

延長線 洪子仁 美食

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