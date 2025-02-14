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流感防疫勿鬆懈 黃立民：下波疫情恐和COVID-19一起來

中央社／ 台北14日電
台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，流感此波疫情開始下降，但接下來恐換個病毒再有1波流行，1個月後也可能再有COVID-19疫情。聯合報資料照片
台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，流感此波疫情開始下降，但接下來恐換個病毒再有1波流行，1個月後也可能再有COVID-19疫情。聯合報資料照片

高雄骨科名醫吳明峯今天傳出流感重症死亡噩耗。台大醫院小兒感染科醫師黃立民指出，流感此波疫情開始下降，但接下來恐換個病毒再有1波流行，1個月後也可能再有COVID-19疫情。

藝人大S（徐熙媛）日前於赴日期間因流感併發肺炎逝世，震驚各界。今天再傳出消息，高雄骨科名醫、中正脊椎骨科醫院院長吳明峯8日身體不適住進大同醫院，後因流感併發肺炎、心肌梗塞病情惡化，12日急救無效病逝榮總，享壽62歲。

流感疫情受關注，黃立民今天接受媒體電訪表示，今年和往年不一樣，往年流感第1波疫情會從12月開始，在隔年2月結束第1波流行，後續則會流行第2支病毒，但本流感季到目前，都只有A型H1N1病毒流行。

黃立民指出，他認為，近期本流感季第1波疫情要開始下降了，但疫情不太可能就這樣消失、直到今年秋冬才來，推測應該還會再流行1支病毒，到5、6月第2波疫情才會結束。

至於第2波會是哪個病毒株，黃立民說，近期社區不論B型流感或A型流感H3N2感染占比都不高，且近年也較缺乏研究顯示民眾對哪種病毒較有抗體，因此難以預測會是哪種病毒。

除了流感，黃立民示警，再過1到2個月，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也可能會再度上升；近期JN.1變異株的新子代已經在「蠢蠢欲動」，且最近國際上疫情雖然看起來在減少，但美國疫情卻有抬頭的跡象，因此預期約1到2個月後，COVID-19感染就會開始增加。

「我們是活在多病毒多細菌的世界裡。」黃立民指出，COVID-19新變異株流行，與流感第2波疫情，有可能一起出現，因此針對比較嚴重的幾種呼吸道感染，有疫苗能打就打、公費更要打，如流感、肺炎鏈球菌和COVID-19最新JN.1的疫苗，都盡快接種，減少所遭受的威脅。

根據衛生福利部疾病管制署資料，世界衛生組織（WHO）已於1月24日將LP.8.1列為監測中變異株，且其近期全球占比上升。不過近期仍以XEC變異株占比最高。

流感 疫情 病毒

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