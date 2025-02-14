獨／急診醫學會提出3大建議 拋急診護病比、緊急預備金

急診壅塞狀況難解，急診醫學會今召開會議提三大方向改革，包含建立急診緊急狀態預備金，及搭配相應作為，如給付護理師、健保住院給付調整、疾病上轉需同意等。急診榮譽理事陳維恭表示，不論是近期新光三越氣爆或急診塞床，都顯現重大事件發生時資源不足，急診醫學會研擬應變辦法，盼提供給政府參考訂出指引，維持醫療彈性。

「急診基層醫師數量就是這麼多，不可能遇到突發狀況，人就突然冒出來」，陳維恭說，盼政府比照如新冠疫情時給予醫院補助，否則只是道德綁架急診醫師，請他們多做事。今天召開會議提出急診緊急狀態、急診護病比、衛生局每日監測等建議，給予急難時願意投入的人鼓勵，希望將危機化為轉機。

陳維恭說，希望政府撥款成立急診緊急預備金，當特殊緊急狀況時傷害醫療運作時啟動，啟動時機須嚴格判斷，啟動時需監控急診病人量連續增加、待床病人增加、24小時滯留病人上升等條件同時存在；預備金可採取多退少補方式運作。

緊急狀態時，急診醫學會盼透過行政力量要求每家醫院的門診、急診病床比例，已達舒緩壅塞效果。陳維恭表示，為增加誘因，希望急診病床健保給付提高2成、門診病房給付降低2成。

他說，承平時期護理師人力就已經吃緊，應在重大事件發生時的緊急時期，增加直接給付護理師的補貼金。同時，放寬診所健保給付，避免診所為了規避健保斷頭而不開診，讓患者湧入急診。而相關經費必定會影響健保總額，因此建議由緊急預備金支出。

會議中討論，希望醫院急診「上轉」需要上級醫院同意。陳維恭說，轉診分成非特定及特定疾病兩方式，特定疾病如重大外傷腦中風等，小醫院無法執行治療只能轉到大醫院；非特定疾病如盲腸炎、闌尾炎等小醫院就可以處理，但因為小醫院無法阻止病人往大醫院看診而上轉，希望這類型的上轉，需要上級醫院同意，否則可以向衛生局或健保署反應處理。

陳維恭呼籲，急診也應該有護病比，護病比是基於照顧品質跟安全，現在醫院護理人力不足，造成病床關床，讓病人統統塞在急診，讓急診變「無底洞」。雖然急診難以精算患者數量，導致推動護病比較為困難，但希望外界了解急診負擔。最後，呼籲各地方衛生局需監測每日各醫院門診、急診病床是否改變。