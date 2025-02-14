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「偶的展」作開端 推動北海岸火山藝術季

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
「偶的展」邀請法國、英國、西班牙、匈牙利、斯洛維尼亞等國藝術家共同策展，展現東西歐戲偶不同風格與台灣本土的布袋戲偶共同呈現。 圖/紅樹林有線電視提供
「偶的展」邀請法國、英國、西班牙、匈牙利、斯洛維尼亞等國藝術家共同策展，展現東西歐戲偶不同風格與台灣本土的布袋戲偶共同呈現。 圖/紅樹林有線電視提供

台灣在生活藝術文化發展協會為推動永續北海岸藝術環境及無圍牆美術館理念，從今年起推動一系列北海岸藝術節慶活動，首場活動於陽住國際山海藝術中心舉辦，以「偶的展」作為開端，定期融入藝術教育工作坊與永續倡議講座，推動北海岸火山藝術季活動。

台灣在生活藝術文化發展協會理事長王藁賢表示，串連北海岸在地團體與藝術家共同舉辦藝術節慶活動，首部曲「偶的展」邀請法國、英國、西班牙、匈牙利、斯洛維尼亞等國藝術家共同策展，展現東西歐戲偶不同風格與台灣本土的布袋戲偶共同呈現，展現中、西戲偶的特色與差異。

藝術能量豐沛的北海岸，台灣在生活藝術文化發展協會將三芝國小陽住分校活化打造成國際山海藝術中心，提供藝術家生活、創作與展覽的空間，發展專屬於北海岸藝術展覽的方式，一步步向推動北海岸火山藝術季的目標前進。

永續 藝術家 藝術節

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