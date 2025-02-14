小小甜點師淡水體驗甜點製作 親子手作當季草莓生乳卷
雪白色的鮮奶油是甜點重要的靈魂材料，更是小朋友最喜愛吃的美食，而現在正是草莓盛產的季節，為了要推廣健康甜點製作，位於淡水的空服員手作甜點，舉辦小小甜點師DIY活動，讓小朋友化身成為甜點師，親自製作出冬季最受歡迎的甜美草莓生乳卷，並且用嗅覺、味覺、聽覺、觸覺以及視覺五感體驗烘焙甜點的過程。
空服員手作甜點創辦人 黃仔育表示，這次主打五感體驗製作，從聞食材的味道來分辨鮮奶油的新鮮度及熟成度，再來聽攪拌機滾動的聲音來知道什麼時候可以停止，等等五種感官體驗製作甜點的細節。對此小朋友都說能夠自己製作出最喜愛吃的甜點真的很有趣。
而許多家長也帶著孩子來參加，不只是讓小朋友可以吃到美的甜點，還可以了解製作過程與知識，創辦人表示，甜點過去許多的刻板印象都是高糖高熱量，大人讓小孩子不要吃太多等等觀念，但為了不要壓抑小孩的想像，讓小朋友知道甜點不是不能吃，而是要選擇對人體較沒有負擔的甜點食物，從挑選好的新鮮食材到減糖的製作，都可以帶給大家快樂也安心的美味甜點，讓孩子可以有甜美的渡過冬天。
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