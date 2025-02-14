道安改善工作量加重 地方交通人力爆出走潮

交通部今天上午首度邀集六都首長出席「六都道路交通安全座談會」，會中除共達成6大共識，地方政府也反應執行面所遇困境，其中各縣市共同指出，近年道安改善工作量增，許多地方交通人力紛紛申請轉往中央，加上近年交通專業的畢業生紛紛改到科技業、營造廠，導致地方人力流失快速，盼交通部爭取提升公部門交通人員待遇。

台北市政府交通局長謝銘鴻表示，今天會中針對6大共識有充分討論，地方都很認同，也很願意做，但在技術面量能並非一下子就能做完，因為數量很多，還要盤點、劃設、施作及刨除等，像是「路口停止線與行穿線淨距修正」，預計會先從不符合法令不到1公尺的地方著手。

謝銘鴻也說，此次會中各縣市也一致提出交通人力不足問題，近年交通部門人力愈來愈少，若沒有人力，空有理想跟目標也做不來，希望交通部長能協助跟中央爭取提升交通從業人員待遇。他表示，除了因少子化導致交通專業的畢業生減少，近年許多交通專業的畢業生也都轉往科技業、營造廠，相較之下待遇好很多，公務人員報考率愈來愈低。

謝銘鴻指出，這幾年行人地獄備受討論，地方交通單位工作量愈來愈大，包括人行道改善等工程項目多，每個縣市幾乎都出現人員流失問題，且有些單位有加給、有些沒有，造成同工不同酬現象，這些人員多是從地方跑往中央，可避免面對民意壓力，不然就是跑到顧問公司或營造廠，內部很多都已不是專業科系人員，現在地方不求能招聘更多人，只求人員不要流失這麼快。

謝銘鴻也說，今天交通部提的6項共識在事前就已有溝通，對於部長願意接地氣、聽地方想法給予肯定，能感受部長的誠意。

新北市政府交通局長鍾鳴時表示，今天會中各縣市針對道安數據呈現討論較久，雖然中央需要道安數據指標，但對地方來說，數字上上下下，交通部記者會的目的應該是要向民眾說明即時性的資訊及未來調整方向，包括用路人習慣的調整、執法重點的調整、工程面的調整，相關數據則是作為參考用。

鍾鳴時會中也提出，台北市政府跟中華智慧運輸協會成功爭取舉辦2029智慧運輸世界大會，這是台灣重要智慧運輸產業跟實力的展現，呼籲交通部重視，並提早整備因應。會中部長也承諾將跟世界聯會接觸，並由交通部會成立平台協助。

交通部今與六都於會中達成6大共識，包括以「路口行人安全設施改善」、「減少路側障礙物」、人行道改善長度」及「校園周邊曁行車安全道路」為今年重點績效指標；針對道路交通標誌標線號誌設置參考指引18種交叉路口，將加強辦理教育訓練，六都同意優先將重要路口或易肇口納入辦理地點。

此外，縣市檢視道路安全及運行效率，推動機車至少可行駛2車道；推動路口停止線與行穿線淨距修正為2至3公尺，以淨距未達1公尺路口優先改善；強化路口行人穿越道照明，對於照明不佳路口於年底提出改善計畫；配合協助交通部推動汽車隔熱紙透光率改善。