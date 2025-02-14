把握明溫度回升好天氣 周日大陸冷氣團南下再轉冷

中央氣象署預報員陳姵安表示，明天白天溫度明顯回升，僅東半部有零星短暫雨。周日晚間大陸冷氣團南下轉冷，東半部及恆春半島有局部短暫雨，下周一到周三各地偏冷，苗栗有下探12度機會，台北地區約13、14度，周二中部以北3500公尺高山也有降雪機會。

陳姵安表示，明天白天溫度明顯回升，雲量更少，僅東半部有零星短暫雨，明晚起微弱鋒面通過，新竹以北有零星短暫雨到下周日，周日晚間大陸冷氣團南下轉冷，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，下周一、周二北部、東北部及東半部偏冷，其他地區早晚偏冷。

陳姵安指出，下周一水氣最少，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨。周二水氣增，東半部、基隆北海岸地區、西半部山區有局部短暫雨，中部以北3500公尺高山也有降雪機會。溫度方面，下周一到周三偏冷，台北周一清晨約14.3度，周二、周三14至15度；其他地區周一13至15度，南部、東南部16至17度，周二、周三清晨12至15度。

陳姵安表示，大陸冷氣團周三、周四減弱，水氣偏多、早晚偏涼，高溫沒有顯著回升，東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，其他地區多雲。周四大台北地區有局部短暫雨，周五另一波東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地再降溫，東半部、大台北地區及基隆北海岸有局部短暫雨。

另外，她也提醒，今晚到明晨台南以北、金馬地區，明天到周日清晨中部以北、金馬地區，明晚到周日清晨基隆北海岸要留意濃霧影響能見度。