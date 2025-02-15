「左流右新」真的安全？流感疫苗6大疑問一次破解！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「流感疫苗」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的6大流感疫苗常見問題。

每年秋冬，流感疫情總是來勢洶洶，尤其春節期間人潮流動頻繁，更引發新一波流感高峰。而近日，知名藝人大S赴日期間流感併發肺炎驟逝的消息，不僅震驚各界，也加深了民眾對流感的警惕，掀起「流感疫苗搶打潮」，各地醫療院所「疫苗用罄」消息頻傳。不過不少民眾仍對流感疫苗抱有疑惑，接著就一起來了解相關常見問題吧！

「施打後2週才有保護力」出國者要注意！高危族群建議儘速接種防重症

▲ 網友熱議6大流感疫苗常見問題 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「流感疫苗」相關話題的討論，發現流感疫苗的「保護力」備受關注。近期便有新聞報導指出某款疫苗「保護力很差」引發熱議，不少人認為「不打不會死，只是多一個防護」、「只要有打疫苗一定會有保護力」。

其實，適用疫苗種類會因年齡層而有所不同，建議施打前諮詢醫師，評估是否選擇自費疫苗，以挑選最合適的品牌。流感的「保護力有多久」也是不少民眾都有的疑惑，根據衛福部說法，疫苗保護力一般不超過一年，網友則補充「前三個月最強，後面慢慢衰退」，並提醒「疫苗要兩週後才有效果」，若近期有出國計劃，應提前接種，加上「口罩戴好勤洗手」，保持良好防疫習慣才能安心享受旅程！

「建議接種對象」同樣受到熱議。根據政府「年度流感疫苗接種計劃」，自2024年10月起，公費流感疫苗分階段開放接種，而2025年1月1日起更「開放全民接種公費流感疫苗（至疫苗用罄為止）」，凡6個月以上尚未接種之民眾皆可施打。

除了高風險、高傳播族群如孕婦、醫護人員、嬰幼兒、65歲以上長者等，也有醫師建議，凡有赴海外旅遊計畫者，可提前安排疫苗施打，「抗體量比較穩定」，能降低重症與併發症風險。討論區也有護理人員分享，自大S流感併發肺炎驟逝的消息傳出後「整個院所快300支自費流感一天半打光」，顯示近期民眾相當積極預約接種。

也有網友關注流感疫苗「能否與其他疫苗同時接種」，尤其與「新冠疫苗」是否能同時施打更是熱議焦點。衛福部解釋道，流感疫苗屬於「不活化疫苗」，且經研究顯示與COVID-19疫苗同時接種，不影響有效性與安全性，因此可一併施打，不過仍建議「左流右新」，施打於不同部位。

對此，有網友補充說明「衛福部是說分析了兩支一起打跟只打新冠的人，副作用發生率差不多」，也有網友留言「扛得住嗎⋯⋯」擔憂同時接種會帶來較強烈的不適反應；有民眾根據自身經驗建議道「慣用手打流感比較好，因為新冠的副作用比較明顯，打在右手的話會抬不起來」，若有意施打雙疫苗，不妨先與醫師討論，評估後再決定是否同時接種。

雖然流感病毒無法完全避免，但透過每年接種疫苗並落實良好防疫習慣，仍可大幅降低感染風險，減少重症與併發症的發生。無論你是擔心副作用、施打時機，還是疫苗種類，不妨多參考官方資訊與網友的分享，掌握正確知識才能做出最安心的選擇，為了自己與家人的健康，提前做好預防，一起平安度過流感季吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「流感疫苗」相關討論則數。

觀測期間：2024/11/05~2025/02/05，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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