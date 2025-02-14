發熱衣真的會發熱嗎？成衣業者：應具備3大功能

隨著一波又一波的寒流侵台，選擇合適的保暖衣物也成為台灣人的生活考驗，許多民眾會選擇內搭發熱衣禦寒，不過發熱衣真的會發熱嗎？成衣業者解釋，發熱衣具備了3項重要功能，可使民眾穿上後感覺到溫暖，並非衣服真的會產生熱能。

一名網友在Threads上發文，詢問發熱衣明明由聚脂纖維組成，便宜且不易透氣，為何會被命名為發熱衣，「難道是商人的行銷手法嗎？」有內行人表示，發熱衣的材料結構與一般的聚酯纖維不同，能讓身體的熱能不易散失，以達到保暖效果，「它雖然不會發熱，但透過行銷用語賦予了它一個更吸引人的賣點，身為行銷人覺得合理且高明」。

成衣業者「做衣服 找胖哥」日前在youtube頻道中分享，好的發熱衣通常具備「吸濕」、「儲熱」、「排濕」3大功能，平時應挑選服裝品牌而非電商品牌，「電商的衣服成份通常有90%都是聚酯纖維，雖然能讓身體感受到熱，但那是『悶熱』，既不透氣、也不排濕，還容易使皮膚出現狀況」。

根據《元氣網》提到，嫘縈、聚丙烯腈、天絲棉及羊毛都是常見的發熱衣材質，民眾可依照需求、舒適度、價格作為考量；若看到有電商誇大宣傳，或使用較不常見的材質，則應該謹慎判斷，避免自身的權益受損。

另外，發熱衣雖然保暖，但也容易將汗水悶在衣服裡面，造成搔癢、汗疹、汗斑、黴菌感染或毛囊炎等問題，建議汗腺發達、痘痘肌、異位性皮膚炎及冬季乾癢患者，避免穿著發熱衣，改採用其他保暖方式。