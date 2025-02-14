嘉縣火紅玉女番茄禮盒 超市甜蜜開賣

嘉義縣政府推出玉女番茄精品禮盒「喜番•大好き」，將在台北微風百貨超市限量開賣，精緻小番茄禮盒象徵嘉義縣農產品的卓越品質，也為嘉義頂級玉女番茄開啟精品市場新篇章，讓消費者能品味獨特的甜蜜風味。

縣府表示，推出「喜番•大好き」玉女番茄禮盒，名稱融合「喜歡」與「小番茄」的諧音，象徵番茄受人喜愛，也展現進軍日本市場的願景。

「喜番•大好き」採用嘉義縣溫室栽培的頂級玉女番茄，每顆皆由職人精心挑選，確保番茄甜度高、色澤飽滿、皮薄多汁。禮盒內還有嘉義梅山出產的梅粉，撒在番茄上再一口吃下，口感酸甜交織，層次豐富。

縣府農業處表示，嘉義縣的設施小果番茄聞名全台，農民以先進的溫室設施栽培，搭配智慧農業管理，造就番茄甜度高、果香濃郁，在全國設施小果番茄競賽中屢獲佳績。