元宵節湯圓這樣吃！糖水、紅豆湯外還有「這些」搭配



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「湯圓吃法」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大湯圓吃法。

元宵節到來，象徵「團圓」、「圓滿」寓意的湯圓再度成為餐桌上的焦點，除了最普遍的甜湯底湯圓外，還有搭配肉餡的鹹湯圓、下鍋油炸至香脆的炸湯圓等多元吃法，一起來看看網友推薦的湯圓食譜有哪些吧！

「甜湯圓」糖水、紅豆湯等湯底多元 「鹹湯圓」湯底配料是美味關鍵？

▲ 網友熱議TOP6湯圓吃法 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網路針對湯圓吃法的討論，以常見的「甜湯底湯圓」最受熱議，包含傳統的糖水、紅豆湯、花生湯及黑糖薑汁等，是許多人最喜愛也最熟悉的搭配。有網友表示「冷冷的天氣最適合來一碗熱熱的紅豆湯圓了」，討論區中也有不少民眾分享自己喜愛的甜湯底，如「桂圓紅棗枸杞甜湯」、「杏仁豆漿」、「茶裏王的英式紅茶」、「愛之味牛奶花生」等等，用來煮紅白小湯圓或芝麻、花生內餡的湯圓，充滿甜蜜滋味又溫暖身心。

討論熱度排行第二的「鹹湯圓」也受到不少關注。市面上常見的是鹹湯圓多是包有鮮肉內餡的湯圓，但有身為客家人的網友分享，傳統客家鹹湯圓其實多是沒包餡的紅白湯圓。無論湯圓是否含有餡料，有民眾認為「湯底的配料」才是精髓。

鹹湯圓以鹹香的湯頭為基底，加上紅蔥頭、香菇絲、蝦米等炒料，以及茼蒿、白菜或芹菜等青菜，收服許多人的味蕾，直呼「不管有沒有肉餡，碗內必須有肉絲香菇跟加暴的茼蒿」、「客家湯圓的精華是乾蝦米」。對此，部分鍾愛甜湯圓的網友笑稱「鹹湯圓是邪教吧」，鹹湯圓的擁護者則反駁「鹹湯圓好吃是主食，甜湯圓是點心」，掀起一波熱議。

除了以甜鹹湯底熬煮，「油炸」、「氣炸」湯圓也是相當熱門的湯圓吃法之一，經此方式料理的湯圓口感外酥內軟，與傳統湯圓的滑嫩感有所不同，也有許多網友分享自己的炸湯圓秘訣如「外面包酥皮才不會破」、「先煮再炸比較好」等等，確保外觀完整、也較能避免內餡爆開流出。

若擔心用炸的方式失敗，也可以考慮以平底鍋煎烤，網友大讚「邊邊脆脆的好吃」、「很像在吃包餡料的烤年糕」。

你最喜歡哪種湯圓吃法呢？不妨趁著今年元宵節，嘗試不同的吃法，或是發掘專屬於你的創意湯圓料理，為團圓時刻增添更多美味與樂趣！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「湯圓吃法」相關討論則數。

觀測期間：2024/01/16~2025/01/16，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、評論（排除抽獎文）

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