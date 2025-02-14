快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

健康食品新規預告中「規範14種功效」 違者最重罰百萬

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部食藥署近期預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案。本報資料照片
衛福部食藥署近期預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案。本報資料照片

許多人會選擇健康食品保養身體，目前核可有效許可證421件，前三大類包含調節血脂、腸胃功能改善與護肝，衛福部食藥署近期預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，規範調節血脂、輔助調節血鐵、不易形成體脂肪膝關節保健等14種項目，草案昨起預告60天搜集各界意見，公告上路後如違反相關法規，可依健康食品管理法處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

食藥署昨第二次預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，明定14款保健功效及其他使用類似詞句的功效，包含骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質和膝關節保健。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，目前健康食品核可有效許可證421件，前三項保健功效項目為調節血脂162件、占38.5%；胃腸功能改善64件、占15.2%；護肝60件、占14.3%。

前一次預告為民國109年，主要是其中2種保健功效的項目名稱有修改，主要是為了配合保健功效的評估方法調整，第一個是「輔助調節血鐵」，上次預告名稱為「促進鐵可利用率」；「膝關節保健」上次預告名稱為「關節保健」。

草案昨起預告60天蒐集各界意見，蕭惠文指出，如果整體法治程序作業順利，上半年應可公告，未來如違反相關規定、未取得健康食品的財產登記並宣稱健康食品的話，會涉及違反健康食品管理法，可依同法處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

蕭惠文進一步指出，健康食品會涉及業者行業登記許可證，會同時請業者進行查驗登記許可項目變更，如包裝需要更改，會請業者盡快辦理，並依其送件速度評估需要給予的緩衝期。

脂肪 膝關節 食藥署

延伸閱讀

行政院指示「鮮」乳效期需＜14天 食藥署：依規辦理

A型血友病用藥3款將停供 食藥署估不影響用藥

食品重金屬監測結果曝！澎湖海膽、巴西蘑菇「鎘」超標 食藥署開罰了

大S「私下不為人知一面」曝！ 膝關節：像俠女來去一陣風

相關新聞

健康食品新規預告中「規範14種功效」 違者最重罰百萬

許多人會選擇健康食品保養身體，目前核可有效許可證421件，前三大類包含調節血脂、腸胃功能改善與護肝，衛福部食藥署近期預告...

急診壅塞不只病毒…林靜儀嘆健保30年 愈長愈歪難翻轉

急診壅塞議題持續延燒，除了有諾羅跟流感疫情肆虐外，衛福部次長林靜儀直指問題來自於現行醫療體系，她以大樹比喻，現在健保現是...

民航局樂觀看待今年空運市場 最高有望達6,178萬人次

交通部民航局14日指出，國內空運市場疫後持續呈現穩定復甦，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，推估今年國內國際線運量...

泰神片《金孫》再推新作《平行青春的我們》

泰國最近最強的神片《金孫爆富攻略》，製作團隊今年再推青春話題新作《平行青春的我們》，獲得電影評論網站IMDB高分好評，即將於3月7日在台上映。 《金孫爆富攻略》入圍奧斯卡最佳外語片15強，登上NET

每年約8千人考無人機證照 民航局：新制採分階段管理

遙控無人機技術迅速進步，相關應用多元發展，根據交通部民航局統計，國內已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000...

中東、美業者將增台航線 今年國際線運量可望超越疫前

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民用航空局表示，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。