健康食品新規預告中「規範14種功效」 違者最重罰百萬

許多人會選擇健康食品保養身體，目前核可有效許可證421件，前三大類包含調節血脂、腸胃功能改善與護肝，衛福部食藥署近期預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，規範調節血脂、輔助調節血鐵、不易形成體脂肪和膝關節保健等14種項目，草案昨起預告60天搜集各界意見，公告上路後如違反相關法規，可依健康食品管理法處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

食藥署昨第二次預告「健康食品管理法所稱保健功效之項目」草案，明定14款保健功效及其他使用類似詞句的功效，包含骨質保健、調節血脂、胃腸功能改善、免疫調節、牙齒保健、護肝、調節血糖、延緩衰老、抗疲勞、輔助調節血鐵、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質和膝關節保健。

食藥署食品組副組長蕭惠文表示，目前健康食品核可有效許可證421件，前三項保健功效項目為調節血脂162件、占38.5%；胃腸功能改善64件、占15.2%；護肝60件、占14.3%。

前一次預告為民國109年，主要是其中2種保健功效的項目名稱有修改，主要是為了配合保健功效的評估方法調整，第一個是「輔助調節血鐵」，上次預告名稱為「促進鐵可利用率」；「膝關節保健」上次預告名稱為「關節保健」。

草案昨起預告60天蒐集各界意見，蕭惠文指出，如果整體法治程序作業順利，上半年應可公告，未來如違反相關規定、未取得健康食品的財產登記並宣稱健康食品的話，會涉及違反健康食品管理法，可依同法處3年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

蕭惠文進一步指出，健康食品會涉及業者行業登記許可證，會同時請業者進行查驗登記許可項目變更，如包裝需要更改，會請業者盡快辦理，並依其送件速度評估需要給予的緩衝期。