民航局樂觀看待今年空運市場 最高有望達6,178萬人次

交通部民航局14日指出，國內空運市場疫後持續呈現穩定復甦，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，推估今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準，預測運量將落於5,498萬人次至6,178萬人次之間。

根據民航局統計，去年全年國際線運量已達到5,356萬人次，民航局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

民航局指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每周2,782班，每周比去年夏季班表多出140班，更可清楚看出空運逐步恢復的榮景。

對於不同區域的空運恢復情況，民航局指出，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增長最高，達27%，東南亞次之，增長14%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

民航局指出，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但仔細觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

何淑萍表示，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄—東京—舊金山洲際航線。

展望今年發展，民航局樂觀評估，國際線運量，可望在今年恢復置疫情前水準，甚至有機會超越，預測運量將落於5,498萬人次至6,178萬人次之間。其中如果可達到樂觀預估值的至6,178萬人次，就將會是創下歷史新高水準。