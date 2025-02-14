每年約8千人考無人機證照 民航局：新制採分階段管理

遙控無人機技術迅速進步，相關應用多元發展，根據交通部民航局統計，國內已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架。民航局已於去年12月1日發布修正遙控無人機管理規則，並分階段施行。此外，無人機每年考照人數約8000人，民航局也說，未來將朝向「一縣市一考場」目標邁進。

根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架，可進行活動申請的合格法人749家，飛航活動申請數量也呈現逐年攀升的趨勢，累計申請案件已有2萬3千餘件。

為利國人就近完成無人機學、術科測驗，民航局表示，現已於全國各地設有24處學、術科測驗場地，每年考照人數約8000人，有效操作證已達22,589張。民航局也製播術科測驗示範影片，供有意取得操作證者學習、參考，並持續推動無人機測驗業務與考官標準化作業，擇定適當地點開設無人機學、術科測驗場地，朝向「一縣市一考場」目標邁進。

民航局指出，為了讓業界與使用者能有適應時間，無人機新制採分年分階段實施，第一階段是輔導期，首先是強化無人機證照加簽及屆期換發制度，藉此保持無人機操作人機基本知能與熟練程度；同時也將無人機「學習操作證」及「無人機註冊」申請年齡由16歲下修為14歲，有利於無人機活動的進一步向下紮根與推廣教育。

民航局表示，第二階段以完善法人發展為主，民航局與經濟部標檢局、數位發展部等各單位共同強化無人機機體產品安全，提升我國製無人機各類應用與功能市佔規模。其中，針對2至25公斤公開販售無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定。

民航局表示，今年12月1日以後，新上市遙控無人機應於符合規定下公開販售；2027年12月1日以後，法人飛航活動時應全面使用經檢驗合格且完成登錄的無人機。