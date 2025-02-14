快訊

高雄分屍案打撈再有斬獲 高雄港碼頭尋獲4塊遺骸將送鑑定

超徵5千億 採納藍營建議全民普發1萬元？賴總統表態了

聽新聞
0:00 / 0:00

每年約8千人考無人機證照 民航局：新制採分階段管理

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架。本報資料照
根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架。本報資料照

遙控無人機技術迅速進步，相關應用多元發展，根據交通部民航局統計，國內已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架。民航局已於去年12月1日發布修正遙控無人機管理規則，並分階段施行。此外，無人機每年考照人數約8000人，民航局也說，未來將朝向「一縣市一考場」目標邁進。

根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000餘架，25公斤以上檢驗合格的無人機422架，可進行活動申請的合格法人749家，飛航活動申請數量也呈現逐年攀升的趨勢，累計申請案件已有2萬3千餘件。

為利國人就近完成無人機學、術科測驗，民航局表示，現已於全國各地設有24處學、術科測驗場地，每年考照人數約8000人，有效操作證已達22,589張。民航局也製播術科測驗示範影片，供有意取得操作證者學習、參考，並持續推動無人機測驗業務與考官標準化作業，擇定適當地點開設無人機學、術科測驗場地，朝向「一縣市一考場」目標邁進。

民航局指出，為了讓業界與使用者能有適應時間，無人機新制採分年分階段實施，第一階段是輔導期，首先是強化無人機證照加簽及屆期換發制度，藉此保持無人機操作人機基本知能與熟練程度；同時也將無人機「學習操作證」及「無人機註冊」申請年齡由16歲下修為14歲，有利於無人機活動的進一步向下紮根與推廣教育。

民航局表示，第二階段以完善法人發展為主，民航局與經濟部標檢局、數位發展部等各單位共同強化無人機機體產品安全，提升我國製無人機各類應用與功能市佔規模。其中，針對2至25公斤公開販售無人機，今年12月1日起須完成民航局飛安型式檢驗規定。

民航局表示，今年12月1日以後，新上市遙控無人機應於符合規定下公開販售；2027年12月1日以後，法人飛航活動時應全面使用經檢驗合格且完成登錄的無人機。

民航局 法人

延伸閱讀

台灣無人機海外聯盟赴德國參展 爭取國際訂單

台南鹿耳門聖母廟高空煙火無人機大秀 估湧數十萬人潮

NFL／川普要出席現場看超級盃 紐奧良封街、禁無人機

強化戰力 1年期義務役新訓階段受訓無人機、刺針

相關新聞

健康食品新規預告中「規範14種功效」 違者最重罰百萬

許多人會選擇健康食品保養身體，目前核可有效許可證421件，前三大類包含調節血脂、腸胃功能改善與護肝，衛福部食藥署近期預告...

急診壅塞不只病毒…林靜儀嘆健保30年 愈長愈歪難翻轉

急診壅塞議題持續延燒，除了有諾羅跟流感疫情肆虐外，衛福部次長林靜儀直指問題來自於現行醫療體系，她以大樹比喻，現在健保現是...

民航局樂觀看待今年空運市場 最高有望達6,178萬人次

交通部民航局14日指出，國內空運市場疫後持續呈現穩定復甦，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，推估今年國內國際線運量...

泰神片《金孫》再推新作《平行青春的我們》

泰國最近最強的神片《金孫爆富攻略》，製作團隊今年再推青春話題新作《平行青春的我們》，獲得電影評論網站IMDB高分好評，即將於3月7日在台上映。 《金孫爆富攻略》入圍奧斯卡最佳外語片15強，登上NET

每年約8千人考無人機證照 民航局：新制採分階段管理

遙控無人機技術迅速進步，相關應用多元發展，根據交通部民航局統計，國內已註冊的法人無人機已有登錄528型，註冊3萬8000...

中東、美業者將增台航線 今年國際線運量可望超越疫前

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民用航空局表示，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。