不只長者與幼童！八大流感併發重症高風險族群要當心



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「流感併發重症高風險族群」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大流感併發重症高風險族群。

秋冬是流感盛行的季節，而除了傳染性強、病發快，流感的嚴重併發症也是不可輕忽的健康殺手。據疾管署近日說明，台灣正處流感流行期，近期流感併發重症病例數呈上升趨勢，近2週（1/21-2/3）新增142例重症病例，其中更有25例死亡，可見流感併發重症的案例並不罕見。就讓我們來看看哪些族群更要格外留意流感併發重症的風險吧！

「年長者」身體機能衰退重病風險高 「嬰幼兒」照顧者也可施打更安全

▲ 網友熱議TOP8流感併發重症高風險族群 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對流感併發重症高風險族群的討論，以「年長者」最受關注，據疾管署網站指出，高齡者，尤其是65歲以上的老年人，由於身體機能衰退、抵抗力下降，罹患流感後易引起如急性支氣管炎、肺炎等嚴重併發症，住院與死亡的機率也遠高於其他健康成人，因此列為公費流感疫苗的優先接種族群。

除了政府積極宣導，許多民眾也鼓勵家中長輩施打疫苗，表示「過年期間團聚時才與家中長輩再次強調疫苗的重要性」；也有網友分享奶奶在施打疫苗後，雖仍得到流感，但當同樣感染的家人症狀都十分嚴重時，「反觀洗腎又帶狀皰剛好的阿嬤，居然只有發燒，沒有其他症狀」，認為疫苗有一定保護力，鼓勵大家「如果可以就快去打疫苗吧！」。

6個月以上到學齡前的「嬰幼兒」同樣是廣受討論的流感重症高危險群，衛福部資料表示，嬰幼兒併發重症「以肺炎為主，且腦炎、橫貫性脊髓炎、多發性神經炎GBS等神經系統併發症機率比成年人高」，萬一發生細菌感染，也更易造成重症或死亡。

有網友分享「我小時候有流感併發肺炎過」，除了吃藥打針還要吸入支氣管擴張劑，是「非常恐怖的經歷」。論壇上也有媽媽詢問寶寶適合「第一次打流感疫苗的年紀」，引來許多父母分享經歷，提到在6個月到一歲間便帶孩子施打，因為「流感不是一般感冒，嚴重會致命」、「不敢賭小孩重症的機率，所以每年都有打」；更有網友表示「有小孩後，每年都跟先生自費打流感疫苗」，讓嬰幼兒若不幸感染，身為照顧者的症狀也不致太嚴重。

而「心血管疾病患者」也是流感併發重症的高風險族群，亦頗受關注，醫師表示「流感或感冒引發的全身性發炎反應，會加重心臟負擔」，且年輕族群常見的流感併發症包括心肌炎和病毒性肺炎等，心肌炎的致死率達50-70%，若民眾有心臟病或心血管疾病史，不僅罹患心肌炎風險較高，還可能導致心臟病發作或出現心衰竭、中風等。

在藝人大S因流感併發肺炎逝世後，許多網友也懷疑與其心臟病史有關，「她有癲癇、心臟疾病、氣喘病史，三種都是流感重症高危族群」，疾管署也呼籲民眾如有「三高」高血壓、高血脂、高血糖，都建議施打流感疫苗，以減少併發症風險。

除了以上族群外，孕婦、代謝疾病患者及慢性肺病患者等也是流感併發重症的高風險群，更應重視流感的預防，醫師提醒，若出現包括高燒不退、呼吸困難、胸痛及意識混亂等流感併發症的前兆，務必立刻就醫，保護自己與他人的健康！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「流感併發重症高風險族群」相關討論則數。

觀測期間：2024/11/04~2025/02/04，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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