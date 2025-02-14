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泰神片《金孫》再推新作《平行青春的我們》

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
圖片為仲業文創提供
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泰國最近最強的神片《金孫爆富攻略》，製作團隊今年再推青春話題新作《平行青春的我們》，獲得電影評論網站IMDB高分好評，即將於3月7日在台上映。

《金孫爆富攻略》入圍奧斯卡最佳外語片15強，登上NETFLIX再度收穫觀眾更高的關注度，叫好又叫座，被稱為泰國神片；製作團隊新片《平行青春的我們》2月6日已在泰國上映，有在泰國搶先看過電影的網友表示，情節中探索情感的過程，有臺灣經典電影《盛夏光年》的既視感。

泰國女導演吉拉薩亞翁蘇丁把自己的真實經歷改編成電影《平行青春的我們》故事，講述從小一起長大的阿貞和小安，兩人親密的關係，在情竇初開的青春期，迎來重新定義關係的交叉點。但是隨著現實生活的挑戰以及男警阿東的出現，讓兩人原本模糊的關係愈加複雜，使得阿貞和小安開始思考愛、成長和成年的意義。

導演表示：「我們最初並未打算製作一部「Girl Love」類型的電影，而是單純想講述LGBTQ+角色探索自我認同的故事。然而，如果「Girl Love」的定義是包含彼此相愛的女性角色，那麼《平行青春的我們》確實也可以歸類為這種類型的電影。」

《金孫爆富攻略》製作團隊打造全新青春力作《平行青春的我們》，是由泰國新生代演員Earnearn及Fairy領銜主演，故事講述兩位從小一起長大的好友，隨著青春期的到來逐漸開始重新定義彼此情感的過程，電影《平行青春的我們》將於3月7日全台上映。

聚傳媒

泰國 電影 青春

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