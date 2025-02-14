中東、美業者將增台航線 今年國際線運量可望超越疫前

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民用航空局表示，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況，推估今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準，此外，今年中東業者阿提哈德航空、美國聯合航空都將在台灣開闢新航線，整體運量恢復甚至有機會超越疫前水準，預測運量將落於5498萬人次至6178萬人次間。

根據民航局統計，去年全年國際線運量已達到5356萬人次，民航局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

何淑萍指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每周2782班，每周比去年夏季班表多出140班。此外，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加27%最高，東南亞增14%次之。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

何淑萍表示，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

何淑萍指出，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄-東京-舊金山洲際航線。