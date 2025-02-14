快訊

致員工信曝光！新光三越氣爆釀傷亡 總座吳昕陽：沒有人是孤單的

新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

聽新聞
0:00 / 0:00

中東、美業者將增台航線 今年國際線運量可望超越疫前

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局推估，今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準。本報資料照片
民航局推估，今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準。本報資料照片

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民用航空局表示，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況，推估今年國內國際線運量應可恢復至疫情前水準，此外，今年中東業者阿提哈德航空、美國聯合航空都將在台灣開闢新航線，整體運量恢復甚至有機會超越疫前水準，預測運量將落於5498萬人次至6178萬人次間。

根據民航局統計，去年全年國際線運量已達到5356萬人次，民航局長何淑萍指出，隨著疫後商務及出國旅遊快速反彈，航空公司迅速把握商機，重新調整機隊運能並靈活布局市場，積極開拓航點與增班，加上政府持續提供獎助與場站優惠措施，並給予相關開航協助下，今年國際線運量可望恢復至疫情前水準。

何淑萍指出，目前運作中的冬季班表，國際線航班由60家航空公司，飛航102個航點，航班數已增至平均每周2782班，每周比去年夏季班表多出140班。此外，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班數，均已超越2019年疫情前，其中以美洲線增加27%最高，東南亞增14%次之。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復91%、51%。

何淑萍表示，相較疫情前的2019年，去年日本航線航班成長約4%，但觀察航線增長情況，日本部分機場因地勤能量不足，影響恢復速度，這也是後續可再努力成長的地方。

何淑萍指出，除了國籍業者，外籍業者也看好台灣市場，今年將會有新業者投入，也會開闢更多新航線，例如首次來台營運的中東業者阿提哈德航空將於9月新闢台北飛航阿布達比航線，美國聯合航空也規劃7月新闢高雄-東京-舊金山洲際航線。

疫情 航班 航線

延伸閱讀

基隆7區都有國民黨議員設服務站 服務新住民省時又便利

民航局新增航空永續運輸獎 7民航運輸業者獲肯定

國航最高榮譽金翔獎頒獎 首頒「永續營運獎」7航空上榜

影／華航與企業工會第7次簽署團協 共同優化多項福利

相關新聞

中東、美業者將增台航線 今年國際線運量可望超越疫前

國內空運市場疫後持續穩定復甦，交通部民用航空局表示，國際線運量至去年底已恢復至疫情前89%，根據國籍業者機隊引進情況，推...

台灣寶可夢中心推18款新品有謎擬Q！旅行小物網推行李箱束帶、呆呆獸眼罩

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）每周都有新品！明日周六（2月15日）推出18款新品，包含伊布類毛絨玩具、謎擬Q等寶可夢的旅行小物周邊商品相當實用，網友點名「行李箱束帶」、呆呆獸眼罩非常可愛，直呼「看來還是要去（台北寶可夢中心）一趟」。

TPASS 2.0常客優惠開放滿月 10萬人完成登錄

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部1月14日宣布啟動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，並開放記名登錄，公路局表示，今可...

高雄骨科名醫流感病逝 台大醫估：流感恐怕還有第二波

今年流感嚴峻，據疾管署統計，流感重症通報數高於前4個流感季，死亡病例來到10年最多；今年流感季有多位名人殞落，包含華航董...

新光三越氣爆恐陷「全台焦慮」 醫曝2嚴重症狀要注意

新光三越台中中港店昨發生氣爆意外，造成多人死傷，也是百貨史上最嚴重的工安意外。氣爆本身的震撼性，加上發生在知名百貨公司，...

菸防法新法上路將滿2周年 國教盟促全面禁止加味菸

家長團體國教行動聯盟表示，7年前，時任行政院長賴清德承諾推動菸害防制法修法，其中明確列出「禁止加味菸」。時至今日，賴清德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。