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洗手乳除不了魚腥味？築地職人都用一款常備調味料 還可重複利用

聯合新聞網／ 綜合報導
醋是去除魚腥味的好朋友。鮮魚示意圖。 聯合報系資料照
醋是去除魚腥味的好朋友。鮮魚示意圖。 聯合報系資料照

處理完鮮魚後，手上總是會殘留難聞的魚腥味。即使用肥皂或洗手乳清洗，味道也還是無法完全去除，尤其如果是需要刮掉鱗片或有硬骨的大型魚類，處理完後廚房的魚腥味實在令人懊惱。

一名日本網友在日本媒體「暮らし二スタ」投稿分享生活小智慧。據說以前築地市場還在時，清洗菜刀和水槽都禁止使用清潔劑，而是使用家裡現有的常見調味料刷洗，就能瞬間去除惱人的味道。

魚會產生腥臭味的原因是三甲胺(trimethylamine)的鮮味成分。因為這種物質具有容易附著在指縫或手指皺褶、砧板刮痕上的特性，所以即使用洗碗精也很難去除。該網友嘗試過用柑橘類的果汁，例如「檸檬汁」或「鹽」來清洗，雖然檸檬酸確實可以去除髒污，味道也很好聞，但因為價格較高，她覺得很浪費；用鹽的話則會留下刮痕，且如果手上有傷口，以上兩者都會感到刺痛。

她推薦築地市場專業人士都使用的「醋」，因為酸性的醋能中和魚腥味來源三甲胺的鹼性成分。最有效的方式是使用不稀釋的原醋液，如果不喜歡醋的刺鼻味道，可以用水以1比1的比例稀釋。中和之後的醋味，用洗碗精稍微清洗一下就可以消除，完全不用擔心。

她還分享自己都用過期的醋來去除魚腥味，使用後的醋也別直接倒掉，還能再度利用，拿來去除廚房手套、抹布、砧板、廚餘桶的臭味，如果平時會用烤箱來烤魚的話，也可沾取稀釋過的醋來擦拭烤箱內部噴濺的油，沾有油污的平底鍋也同樣適用。

廚房 臭味 魚類

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