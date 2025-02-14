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TPASS 2.0常客優惠開放滿月 10萬人完成登錄

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
全新「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」方案，登錄卡片後只要達到指定搭乘次數就享回饋。圖／一卡通提供
全新「TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋」方案，登錄卡片後只要達到指定搭乘次數就享回饋。圖／一卡通提供

為鼓勵民眾搭乘公共運輸，交通部1月14日宣布啟動TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋，並開放記名登錄，公路局表示，今可達成10萬人完成記名登錄里程碑，1月平均每日約2690人記名登錄，2月至13日較1月增加46.1%，預期將持續成長。

公路局指出，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋自今年1月開放登錄，並於2月開始累計搭乘紀錄，1月份平均每日約2690人記名登錄，2月至13日平均每日約3931人記名登錄，較1月份增加46.1%，預期將持續成長。

公路局表示，TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋是針對持電子票證（需完成記名登錄）每月搭乘公共運輸達11次以上民眾，提供一定比例乘車金額回饋。每月搭乘公路公共運輸（國道客運、公路客運、市區公車）11至30次，可回饋15%乘車金額、搭乘31次以上則可回饋30%乘車金額；同時也針對已有常客優惠的軌道運輸（台鐵、台北捷運、新北捷運）提供加碼回饋，每月搭乘11次以上，可回饋2%乘車金額。

另外，公路局也說，只要在3月31日前至四大超商多媒體事務機預購或各捷運站（服務台或售票加值機）購買TPASS 2.0票卡，並完成記名登錄，今年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，由中央再加碼每月回饋10%乘車金額。

公路局提醒，公共運輸常客優惠回饋已自2月份開始累計當月搭乘公共運輸紀錄（自完成記名登錄次日起算），最快於3月25日起可靠卡領取前月份回饋金。

TPASS 公共運輸 台北捷運

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