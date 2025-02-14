高雄骨科名醫流感病逝 台大醫估：流感恐怕還有第二波

今年流感嚴峻，據疾管署統計，流感重症通報數高於前4個流感季，死亡病例來到10年最多；今年流感季有多位名人殞落，包含華航董事長謝世謙、大S徐熙媛，今再傳出高雄骨科名醫吳明峯，因流感併發心肌梗塞死亡。台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，本次流感疫情估計會延續到夏天，恐還有第二波流行，高風險族群應打疫苗。

今年1月中旬，華航董事長謝世謙驚傳心肌梗塞猝逝，加上近期罹患流感恐增加梗機率；2月初大S因流感併發肺炎在日本過世；今傳出高雄市中正脊椎骨科醫院長吳明峯因流感引發心肌梗塞，宣判腦死。

統計本流感季自2024年10月1日起截至2025年2月10日累計795例重症，分別為742例H1N1、33例H3N2、10例A未分型、10例B型。另死亡病例累計160例，分別155例A型H1N1、3例A型H3N2、2例B型。疾管署分析，目前處在流感高點，上周門急診就診累積18萬，預計疫情會持續至3月，疾管署也預估最快下周會反轉。

上個流感季，流感出現罕見夏季流行。黃立民說，依目前流感疫情趨勢，預估今年流感仍會出現夏季流行。目前幾乎都是H1N1，而H3N2、B型等都較少出現，必須提防第二波流感流行。他提醒，高風險族群應盡速接種疫苗。

疾管署增購的10萬劑流感疫苗，預計今天完成辦理10萬劑公費增購疫苗驗收作業，預計2月17日將疫苗配送至各衛生局，再由衛生局轉發至其規畫接種地點。相關接種地點將在2月18日公布在衛生局網站，2月20日正式開打。