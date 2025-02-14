新光三越氣爆恐陷「全台焦慮」 醫曝2嚴重症狀要注意

新光三越台中中港店昨發生氣爆意外，造成多人死傷，也是百貨史上最嚴重的工安意外。氣爆本身的震撼性，加上發生在知名百貨公司，民眾憂心「是不是以後百貨公司都不能去了」。醫師指出，現階段部分民眾會出現這類的焦慮或不信任感，有些人甚至會持續災難情境，特別是高敏感族群需留意，若身心症狀持續逾2周就要就醫。

新光三越氣爆案發生後，不少民眾看見氣爆影片，嚇得「手抖到不行」，返家後惡夢連連，台中市政府今啟動3個專案，包括稽查全市39家百貨、量販店，也協助被害人心理輔導諮商，以及對新光三越求償法律服務，台中市長盧秀燕昨表示，市政府就在新光三越隔壁，氣爆發生時也感受到明顯的震動。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典說，昨天在看門診時收到相關訊息，病人更直呼，「怎麼辦，是不是以後百貨公司都不能去了？」百貨公司多被認為是安全的用餐及購物環境，發生氣爆意外，民眾心中會出現某種程度上的不安全或不信任感，未來若要前往百貨公司或美食街用餐，就會多一分警惕，焦慮感也會比平常高。

許正典表示，氣爆事件引發的焦慮，應不僅限於台中市民或現場目擊者，透過社群媒體傳播氣爆影片，全台民眾可能都會受到影響，當出現非預期性的創傷或壓力事件，無法再與原本覺得很安全或信任的狀態連結，災難式情境會一直縈繞在腦海中，或在思緒裡不斷盤旋，有點類似強迫思考，而這和直接經歷的創傷後壓力症候群（PTSD）又不太一樣。

許正典解釋，PTSD會出現在原本已經有過類似創傷經驗的個案，如曾經歷2014年高雄氣爆的民眾，類似事件或狀態再出現時，就會與災難連結並產生負面感受，建議先遠離相關資訊。

不管直接目睹或因此受到影響的族群，要看原本的人格特質，如果是容易焦慮或敏感度高的，就要特別留意這1、2周的生理變化，例如做惡夢等睡眠影響，或者原本敢去的地方或參加的活動，現在都不敢了，等等影響到日常生活與人際的現象。

最後一個是思緒，「會不會一直在這種強迫式或災難式的思考」，引發後續對環境的不信任或妄想的狀態，甚至覺得旁邊有爆炸聲等類似幻聽的狀況，許正典提醒，如持續1至2周要就醫，代表受到災害壓力相關症候群的影響，或者敏感度焦慮度過高， 沒有辦法恢復到應有的身心平衡，或自我調節的狀態。

許正典指出，爆炸是不預期的事件，建議進行預期性的、可自行安排的事，重新建立自己的安全感跟自信心，推薦做「4動」：