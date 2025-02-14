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菸防法新法上路將滿2周年 國教盟促全面禁止加味菸

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教行動聯盟今呼籲，應於3月22日前，盡速依法公告「全面禁止加味菸」。圖為室外吸菸區示意圖。圖／聯合報系資料照片
國教行動聯盟今呼籲，應於3月22日前，盡速依法公告「全面禁止加味菸」。圖為室外吸菸區示意圖。圖／聯合報系資料照片

家長團體國教行動聯盟表示，7年前，時任行政院長賴清德承諾推動菸害防制法修法，其中明確列出「禁止加味菸」。時至今日，賴清德已經成為總統，當年的承諾卻仍未兌現，政府遲未公告「全面禁止加味菸」，呼籲衛福部立即公告全面禁止。

國教行動聯盟今提出3項呼籲，應於3月22日前，盡速依法公告「全面禁止加味菸」；公告禁止加味菸前，不可讓加味加熱菸上市；政府必須守法無畏菸商壓力，加熱菸不可以「IQ*S」名稱上市，聲稱可戒除紙菸。

國教行動聯盟理事長王瀚陽質疑，WHO強調新興菸品就是菸草公司開拓尼古丁成癮新市場的捷徑，推估加熱菸上市後，將影響大量年輕人加入吸菸行列，政府防範措施到底在哪裡？

王瀚陽說，民國112年1月12日立院三讀通過的菸害防制法，早在行政院提出草案八大修法重點即有禁止加味菸，再一個月後新法實施就要滿2周年，政府禁止加味菸政策仍掛零，現在又在菸商壓迫下恐加速開放加熱菸，一旦加味的加熱菸趁機上市，現在不立即止損，將一發不可收拾，請政府立即止損。

台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然說，加味菸與加熱菸不是兩個議題而是相互連結，最令人忌憚的就是加味的加熱菸。電子式加熱菸本來就非常吸引青少年，國際研究更指出，青少年使用加熱菸盛行率是成人的兩倍，又是加味的加熱菸，吸引力恐更高，政府對於年輕人健康的預防策略一定要及時。

全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長唐仙美則表示，無論是紙菸、水菸、電子煙、加熱菸、嚼菸、含菸，幾乎9成都是加味菸品，目前歐盟27國已通過法令禁止除菸草原味以外的加味菸品，美國與加拿大則是禁止除原味與薄荷以外的加味菸品。國際研究指出，近9成的年輕吸菸者，第一次都是使用加味菸品，請衛福部勿再拖延，趕快公告全面禁止加味菸。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

加熱菸 賴清德

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