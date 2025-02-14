急診壅塞衛福部稱與護理人力無關 台大工會批製造假象

年後急診壅塞，已經苦不堪言的醫療現場雪上加霜，衛福部急邀各醫院開會協調，但次長林靜儀把急診塞床原因歸咎於流感、腹瀉，還在臉書稱醫學中心護理人力正向發展，不僅臨床醫師看不下去，台大醫院企業工會秘書長邱宇弘也說，急診壅塞主因仍是病床關床，衛福部卻還在塑造醫院護理人力充足的假象。

林靜儀日前在臉書貼出各層級醫院護理人力異動監測，並說過年前後並未特殊離退狀態；但同時也可以看見醫學中心護理師人力正向發展，地區醫院則持續護理人力流失。邱宇弘表示，若撇除及分級醫療、轉送機制、健保給付等大制度，單由醫院調度來看，急診病床壅塞的主因，就是病房缺護理師，不僅開不出新床，還要關床，才讓病人卡在急診出不去。

邱宇弘表示，前述道理相當簡單，衛福部卻對外說明，認為急診壅塞與護理人力無關，林靜儀公布的護理人力數據，外界無從取得，且內容也無法細分個別醫院、病房執業人數，衛福部憑藉資訊不對等優勢，用全台護理師這種真實性被打上問號的數據，在急診塞床之際「打臉」提出問題的民眾，其心可議。

從圖表可見，113年5月是重要節點，往前或往後增長都沒有當月來得顯著，表格備註中則提到，是因醫院評鑑導致3家醫院升級醫學中心、7間地區醫院升格區域醫院、8間區域醫院停業導致。邱宇弘表示，經查詢醫事系統，比對衛福部的圖表，確認所謂醫學中心護理師增加3千人，是醫院評鑑升格因素導致，拿這樣的數據形塑醫學中心不缺護理師假象，並無參考意義。

邱宇弘表示，護理人力短缺已是國安危機，同時多家醫院仍在興建中、醫院不斷爭取升格，激增的臨床、行政、資訊業務又是護理師承擔，衛福部不把護病比入法，所公布的數據也嚴重失真，照護司甚至把病床空缺率從官網下架，林靜儀拿不考量臨床現況、醫院人力分配的護理師「絕對人數」來打臉異議者，已不知從何吐槽，研判護理短缺人數會持續惡化。