「三個傻瓜」音樂劇熱銷加演 台北再增4場

獲印度電影同名IP授權的音樂劇「三個傻瓜」，今天宣布5月再加演台北4場，開賣日正逢情人節，主演楊奇煜、蔡昌憲、陳大天卻異口同聲透露得工作，但絕對會補償另一半。

音樂劇「三個傻瓜」去年開賣即受矚目，票房累積熱銷8成，果陀劇場今天透過新聞稿宣布加開台北城市舞台5月9日至11日新場次以饗劇迷。

日前劇團讀本祈福，導演梁志民率領7名主演楊奇煜、李霈瑜、蔡昌憲、竺定誼、聶雲、陳大天、張郁婕進行首次讀本，過程中笑料百出。梁志民更信心滿滿與演員們分享：「有一齣戲，看完以後覺得這輩子一定要把它做出來，那就是『三個傻瓜』。」

提及情人節，與果陀劇場合作逾15年的陳大天，在「三個傻瓜」飾演綽號ABC的古板聰明學生。近期剛求婚成功的陳大天坦言今年情人節有工作安排，「但未婚妻非常體諒，畢竟特殊節日能賺錢也是一種幸福」，兩人平時就重視儀式感，不會因這一天缺席而遺憾。

楊奇煜也同樣因工作缺席將情人節，「但不會忽略老婆的感受，會事後彌補她。」談及印象深刻的情人節回憶，楊奇煜笑說：「曾經為了情人節告白，花了一個禮拜完成一首歌，結果當天對方消失了找不到，只好把它改成一首悲傷的歌。」

蔡昌憲則分享：「跟老婆在一起已經十幾年，每天都讓生活像在過情人節，不會特別安排，因為平時只要有空就會一起去吃個飯聊天，平淡簡單地度過。」不過重視儀式感的他，也曾在情人節跟對方一起做蘑菇醬、煎牛排或義大利麵，點蠟燭小酌還是挺浪漫。