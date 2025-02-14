少婦感冒數周咳到無法平躺 竟已心臟衰竭

彰化縣一名40多歲婦人疑因流感造成咳嗽、氣喘，嚴重到晚上無法平躺入睡，經員林市員榮醫療體系心臟內科主任陳裕峰診療發現，女病患已嚴重心臟衰竭，病患躺下就會咳嗽，這是典型心衰竭症狀，幸好經治療3 個月終於痊癒，心臟功能也恢復正常。

藝人大 S 因流感不幸身亡，陳裕峰表示，千萬不要輕忽感冒症狀，這名女病患一開始是咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等， 她覺得是一般感冒，先到診所就醫，吃了近三周的藥，症狀卻越來越嚴重，最後喘到晚上無法平躺入睡，一躺下去就咳嗽，也可能是流感造成。

陳裕峰說，夜間咳嗽、必須端坐呼吸、坐起來睡覺、或用枕頭墊高等症狀都是典型的心衰竭症狀，即安排患者做心電圖與心臟超音波檢查，發現患者心臟射出分率只剩29%，心臟功能已很差，容易發生致命性的心律不整，嚴重時甚至可能需要急救或電擊治療。

原本陳裕峰建議女病患住院治療，但她因工作因素，希望先服藥控制，所以安排她短期內頻繁回診，給予治療心臟衰竭藥物，包括利尿劑，以及現今廣泛使用於糖尿病患者、同時有助於控制心臟衰竭的排糖藥物，經過一周治療，症狀明顯改善，即繼續追蹤治療，大約3個月後，心臟功能已恢復至 50% 以上， 幾乎是恢復正常。

陳裕峰說，因病毒感染造成心肌炎併發心臟衰竭患者透過適當治療，不論是藥物或輔助性治療如EECP臟反搏治療，都有機會完全恢復心臟功能。

陳裕峰示，他至少治療過超過5位以上像這種心衰竭的年輕患者，年齡大約30、40歲，經心血管檢查並非血管阻塞或心肌梗塞，而是單純心臟擴大，收縮功能變差，透過適當治療，大部分患者心臟功能都能恢復健康，但患者要遵從醫囑，規律服藥，並配合後續治療與生活調整。

晚上如果喘到無法平躺，可能是心臟衰竭的嚴重警訊，陳裕峰說，如果患者剛好免疫力低下，或者壓力、休息不足，感冒病毒可能趁機侵犯心臟，導致心臟功能受損，越年輕或越早期就醫，治療效果通常越理想，若拖延過久，病情可能變得較難治療，甚至恢復狀況不如預期。